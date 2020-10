El PP denuncia que la «falta de planificación» de Mato castiga al rural sin desbroces

El concejal del PP José Tomé López lamentó que el gobierno de Mato «margine a la zona rural» en cuanto al servicio de desbroces y limpieza de cunetas, un servicio cuyo contrato está en prórroga.

El edil popular recordó que el contrato de desbroces recoge un mínimo de dos actuaciones al año: una de septiembre a diciembre del 2020 y otra de abril a julio del 2021, que es cuando finaliza el contrato y la segunda prórroga. “La primera tanda de desbroces todavía no ha comenzado a pesar de que estamos a mediados de octubre y tampoco nada sabemos sobre qué pasará con los desbroces en la zona rural a partir de julio del 2021«.

La falta de este tipo de limpieza «supone un peligro tanto para los peatones como para los conductores que transitan por las diferentes vías del rural que en estos momentos están cubiertas de maleza, ya que el último desbroce se hizo hace meses«. “No queremos que como siempre estos trabajos se realicen cuando lleguen las lluvias y provoquen mayores problemas a los vecinos”.

Tomé López alertó además que algunos caminos no están incluidos en el patrimonio municipal y pregunta qué va a pasar con ellos. “Hay caminos en Serantes, que es zona rural, que no están contemplados en el contrato de desbroces para el rural, y otros en San Pablo, que es zona urbana, que están dentro del contrato del rural, algo que no se entiende”.

Además, el popular instó al gobierno de Mato «a que no perdone un desbroce más» ya que entre las mejoras que ofertó la empresa adjudicataria está un tercer desbroce, a petición de los servicios técnicos responsables del contrato. Otra de las mejoras del contrato, «que tampoco se ha cumplido«, es la apertura de 20km de caminos, una actuación anual, ni tampoco la limpieza de los 11,5km de cunetas «que es lo más urgente ya que en septiembre se produjeron inundaciones en varios puntos del rural«.

Tomé López ha pedido que “para una mayor efectividad y control de los desbroces en la zona rural el gobierno de Mato se ponga en contacto con las diferentes entidades vecinales antes de llevar a cabo estos trabajos ya que nadie mejor que ellas para informar de las necesidades de sus parroquias”.

AGLOMERADO AVENIDA DEL MAR

El popular denunció, además, que la «falta de planificación» del gobierno local se ha puesto de nuevo de manifiesto en los trabajos de aglomerado de la Avenida del Mar «donde solo se ha asfaltado la vía principal obviando la zona de los aparcamientos«. Hoy pidieron en la comisión de Urbanismo la rectificación de lo que consideran «un error» y tienen que «lamentar que una vez más el gobierno decline una propuesta popular«, manifestó Tomé López. “Esto es una muestra más de la improvisación y la falta de planificación y de ejecución de las obras como ya vimos con la carretera DP-3604 San Pedro y ahora sucede también con el aglomerado de la Avenida del Mar”. Los ferrolanos, y en este caso los vecinos de Caranza, «sufren las consecuencias de tener un gobierno desbordado y en minoría que les dejará una obra incompleta«.

Desde el Grupo Popular esperan que el gobierno de Mato «no comenta el mismo error con el aglomerado de la Avenida de Esteiro pendiente de ejecutar aún«.