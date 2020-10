O BNG pide ao goberno local que rectifique a súa postura tras a documentación aportada polos operadores do mercado de Caranza

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol participou, un mércores máis, na concentración convocada polos operadores e operadoras do mercado de Caranza e esixe ao goberno municipal «que rectifique a súa postura e permita ocupar os novos postos aos operadores de xeito imediato respectando os seus dereitos«.

Para o BNG coa documentación que obra no seu poder relativa ao recoñecemento da titularidade e dereitos de explotación mediante documentos oficiais dos anos 2016 e 2017, asinados polos técnicos municipais e que están plenamente vixentes, «o goberno local debería desbotar a súa idea de abrir un concurso público para adxudicar os novos postos, asumir o criterio de cumprimento da legalidade e conceder os novos postos aos operadores«.

Facelo doutro xeito «sería pasar por riba dos dereitos outorgados polo propio Concello a estas persoas mediante documentos avalados por funcionarios municipais nos que se outorgan postos específicos no mercado e concesións don datas concretas até o ano 2023«. A documentación «pon en cuestión e contradí o argumento do goberno local cando afirma que as concesións están rematadas e cumpre desenvolver un concurso público«.

O goberno local debería recoñecer, tras comprobar a documentación, «que a solución à problemática do mercado de Caranza pasa por permitir xa que se ocupen as novas instalacións polos actuais actuais operadores de maneira imediata e se quedara algún posto vacante que se adxudicaran do mesmo xeito que se procede cos mercados da Madalena e Recimil.«