El PP realiza aportaciones para mejorar la prevención del covid-19 en el servicio de comedor escolar

La concejala del PP Vivi Suárez Taibo presentó hoy en la comisión de Educación aportaciones para mejorar la prevención de la transmisión del covid-19 en el servicio de comedor escolar de los CEIPs durante el curso 2020-2021. “Debemos seguir facilitando la conciliación de la vida familiar con el servicio de comedor y hacerlo con las máximas garantías de seguridad para los alumnos y la tranquilidad de sus familias”.

Suárez Taibo manifestó que espera que las aportaciones presentadas se puedan incluir en el pliego de contratación del servicio de comedor escolar, «otro de los servicios que el gobierno municipal mantiene en situación irregular«, y se tengan en cuenta sin perjuicio de lo recogido en el Protocolo de prevención de transmisión del covid-19 de los centros educativos no universitarios (versión 16 de septiembre del 2020) elaborado por la consellería de Educación.

Así planteam al gobierno local que se diferencie entre las familias que usan el servicio a diario, de manera alterna fija, no fija o de manera esporádica para mejorar el apartado en el que se recoge que el alumnado que conforme grupos colaborativos o grupos de convivencia en infantil y primaria pueden comer agrupados sin respetar la distancia de 1,5 metros y que en la medida de lo posible el alumnado se sentará en el comedor agrupado por aulas, de manera que se mantenga la continuidad del grupo al que pertenece. “Cada alumno que use el comedor a diario tendrá su sitio fijo y registrado como marca el protocolo, al igual que los que vayan de manera alterna”.

En el caso de los que vayan de manera alterna no fija o de manera esporádica avisando con 48 horas de antelación, «se pueden situar con su grupo estable de convivencia sin respetar la distancia y si no hay sitio en su grupo se podrán situar en otro lugar respetando los 1,5 metros de seguridad. En todo caso, se respetará el aforo de cada uno de los comedores escolares, por lo que cuando se acerque al límite, no se admitirá más alumnado. La admisión se hará por orden de aviso«.

Sugieren también “reducir el límite de tiempo de aviso a 48 horas, ya que consideramos que llega para la organización de los comedores y de la empresa y de esta manera quedan cubiertos los cinco días de la semana”. El hecho de dar este servicio «no implica mayor inseguridad, ni supone incumplimento de la aplicación del protocolo, simplemente se adapta a la casuística de nuestro concello«, señaló la popular.

Esperan que el gobierno de Ángel Mato «tenga en cuenta estas aportaciones para mejorar la prevención del covid-19 en un servicio fundamental y además aprovechó para demandar que se dé una respuesta a todas y cada una das familias teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y la ausencia de acciones conciliadoras por parte de este gobierno durante el presente curso escolar”, concluyó la concejala Viví Suárez.