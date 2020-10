Ferrol en Común lamenta que el gobierno local «no sea capaz de sacar el pliego de mantenimiento de viales» en 16 meses de mandato

Después de 1 año y 2 meses de mandato del gobierno actual del PSOE esta ciudad «se encuentra con más servicios sin contrato o en situación irregular que con ninguno otro gobierno. Los que se vendían como los grandes gestores están mostrando que su capacidad para dirigir y planificar los asuntos de esta ciudad es nula«, afirman desde Ferrol en Común.

Así pues, en noviembre del 2019 finalizó el contrato de mantenimiento de viales que el gobierno de Ferrol en Común tenía durante su mandato; un contrato que vio incrementada su cantidad en 200.000€ anuales en relación al contrato anterior del Partido Popular, ascendiendo la suma total a casi 1 millón de euros que cubría de enero a diciembre el mantenimiento de viales arreglando baches, hundiamientos, aglomerados y demás reparaciones en todos los barrios, tanto urbanos como rurales, de nuestra ciudad.

A día de hoy, el Concello de Ferrol no cuenta con dicho contrato, «pues en 16 meses no fueron capaces de llevar la licitación un servicio tan importante como es el mantenimiento de nuestra ciudad«. Hace exactamente un año, en octubre de 2019, «se nos entregó un borrador que no era más que un copia y pega de nuestro pliego de viales. Desde esa fecha solo asistimos a una nueva muestra de paralización y falsas declaraciones de “se está trabajando”, mientras las calles y las aceras se convierten en una “gincana” para coches y viandantes«.

Esta «parálisis» supone «tener la ciudad abandonada, supone un peligro para los vehículos y la ciudadanía y supone un gasto extra para las arcas de nuestra ciudad, pues las reclamaciones patrimoniales por daños se convierten en habituales«.

Ferrol en Común considera que «es necesaria la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de viales a la mayor brevedad, pues no puede recaer todo el trabajo en la cuadrilla municipal, que se encuentra mermada por la falta de determinación para sacar la oferta de empleo público, en contraposición con el que el Alcalde declaraba a principio de mandato. Sin medios para arreglar baches y realizar aglomerados la ciudad presenta un estado deplorable en todos los barrios, aunque este gobierno le dé preferencia a unos sobre otros descaradamente en las inversiones realizadas«.

Ferrol en Común considera que este gobierno «no está a la altura del que precisa esta ciudad«. Dentro de ocho meses se cumple la mitad de mandato del PSOE y «veremos si la lista de servicios sin contrato sigue aumentando o por el contrario, fueron quien de licitar por lo menos uno de los contratos fundamentales de nuestra ciudad como es el del mantenimiento de viales«.