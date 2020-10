El BNG quiere poner de manifiesto en el Parlamento Gallego los problemas de la ciudad

En estos primeros días de la nueva legislatura en el Parlamento Gallego, el BNG se pone en marcha para poner de manifiesto los problemas de las ciudades, como es el caso de Ferrol, manifestándolos en un desayuno informativo realizado este viernes, con la presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón, el diputado autonómico, Ramón Fernández “Mon” y el portavoz municipal, Iván Rivas.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, quería destacar que las potencialidades de Ferrol están “infrautilizadas”, recordando que el 25% del suelo de la ciudad “é do Ministerio de Defensa e non paga un so euro, coma tampouco o fai Navantia e o Porto Exterior”, por lo que se preguntaba si esto “¿non é suficiente solidariedade para a cidade?”, a lo que sumaba que las obras de la red de saneamiento “que están financiadas polos veciños e veciñas da cidade.”

En relación al dinero que el Concello de Ferrol no está ingresando por el uso de los terrenos de la ciudad, Iván Rivas comentaba que la Autoridad Portuaria “quere deixar de pagar os 900.000 euros, todo isto coa complicidade da Xunta de Galicia.”

En el sector naval, Iván Rivas afirmaba que el problema “non ten unha solución inmediata”, como también que la solidaridad hay que tenerla con las mariscadoras “que teñen moita producción, pero con recheos de todo tipo, onde ninguen quere asumir responsabilidades.”

Iván Rivas también quería poner en valor las potencialidades que tiene hoy la ciudad, como las posibilidades que ofrecen barrios como Recimil y A Magdelena y el ámbito cultural de la ciudad.

El portavoz municipal afirmaba que desde el BNG creen que “é posible poder levar as demandas e os proxectos adiante”, tanto en el Concello de Ferrol y en el Parlamento Gallego, destacando la presencia del ferrolano Ramón Fernández “Mon” como diputado autonómico “e que vai a cambiar a representación da cidade de Ferrol.”

Ramón Fernández: “A Xunta non vai reivindicar os problemas da cidade”

El diputado autonómico del BNG, Ramón Fernández “Mon” afirmaba que a la formación le interesa “o debate no Parlamento”, donde llevarán el problema “de moitos anos” del sector naval, como también el más reciente en las Fragas do Eume “onde sempre a Xunta poñía como escusa problemas cos propietarios dos terreos.”

Con la actual crisis sanitaria y económica, Ramón Fernández se lamentaba que “imos botar de menos un goberno da Xunta de Galicia para reivindicar os problemas da cidade.”

El diputado autonómico criticaba que la Xunta de Galicia no quisiera formar parte del consejo de administración de la SEPI, en una comarca donde la dependencia del naval “é absoluta e con unha irresponsabilidade que estamos a pagar”, con una Navantia “encorsetada no sector naval”, porque el mercado militar “depende das capacidades dos Estados para contratar buques”, por lo que pronosticaba que “non vai vir os piques de ocupación como houbo antes”, y poniendo en duda la capacidad económica de sus trabajadores “de poder estar así durante dous anos” y la situación de la empresa “non pode aguantar isto no tempo.”

Al mismo tiempo, Ramón Fernández recordaba la petición de la regeneración de la ría, que actualmente “tan so ten un 10% de actividade”, mientras que en las Fragas do Eume “era un desastre anunciado dende fai quince anos e que podía estar solucionado en orixe”, porque tras cincuenta años de actividad minera “hai lodos con metais pesados”, recordando que ADEGA llevaba años advirtiendo de esto y ahora Pontedeume “non pode consumir auga potable.”

Ana Pontón: “Ferrol ten que sair da zona de sombra medioambiental e de construcción”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmaba que la situación actual era “alarmante”, en medio de una pandemia “e o importante ten que ser a saúde”, criticando que el gobierno central y el gobierno autonómico “non están tomando todas as medidas necesarias”, por lo que instaban a la Xunta de Galicia “a reforzar a Atención Primaria.”

En paralelo a esto, las consecuencias económicas de esta crisis “non sabemos como van a ser”, al estar afectando al empleo y a la financiación, por lo que se deben “abandoar os dogmas neoliberais e o importante é o investimento público.”

Ana Pontón también hacía referencia al fondo covid de la Unión Europea “que non é unha panacea”, pero reclamaba que Galicia “debe recibir o que lle corresponde” al desconocer actualmente el uso que tiene previsto el gobierno central y la Xunta de Galicia de estos fondos, esperando que “non vaia para as empresas do IBEX” sino para “reformular o sistema económico”, para que vayan destinados “as pequenas empresas e autonómos”, porque, de lo contrario, “continuarán os mesmos problemas que nos levaron ata aquí”. En los dimes y diretes políticos se afirma que una parte de estos fondos serán destinados a las empresas eléctricas, por lo que pedía que los proyectos “deben presentarse para potenciar o tecido productivo, a pequena e mediana empresa, xerando emprego no país.”

En referencia a Ferrol, la ciudad está en una “zona de sombra medioambiental e de construcción”, porque en vez de ir para adelante “vai para atrás”, por lo que necesita “un cambio de rumbo, coa riqueza medioambiental e o mar«.

La portavoz nacional afirmaba que “hai que abrir Ferrol ao mar”, como también solucionar los problemas en barrios como en Recimil “para poder acceder a unha vivienda digna, con 1.000 vivendas propiedade do Concello de Ferrol”, donde habría que hacer “un programa de recuperación coa Xunta de Galicia, que serva de exemplo de recuperación de vivienda pública.”

En relación al sector naval, Ana Pontón afirmaba que se salió del veto de la construcción civil en Ferrol “que continúa na práctica”, por lo que pedía que la Xunta de Galicia “lidere a construcción naval civil”, con el objetivo “de recuperar os asteleiros e modernizar as instalacións.”

Como hacían Iván Rivas y Ramón Fernández, la portavoz nacional también hablaba de la situación de la ría de Ferrol “onde poderían estar traballando 400 persoas e agora so o fan 40”, calificando esto como “un ERE na práctica, con persoas que non poden traballar por incompetencia do Estado e da Xunta”, por lo que la administración autonómica debe “dar axudas a xente metres dure esta situación e mellorar a ría”, y realizar “un estudo integral da ría coa limpeza dos fondos mariños.”

Ana Pontón también hacía referencia a la situación de las infraestructuras de la ciudad, donde el Estado “decidiu acabar o AVE en A Coruña”, además de reclarmar “unha solución para o FEVE ata Ribadeo”, criticando que el gobierno central “invirte en Asturias, pero non en Galiza”, por lo que solicitan tener las competencias “e poder darlle unha solución ao ferrocarril, con un servizo público de cercanías e a xestión do FEVE.”

La portavoz nacional también pedía cambios en el sistema de impuestos, para que esto pueda repercutir en las arcas de los ayuntamientos “algo que se fixo en 2003 e 2008.”

La situación de Endesa también preocupaba a Ana Pontón donde desde el BNG quieren saber “se ten futuro a produccíon enerxética, para ver se hai unha transición xusta”, porque la empresa “despois de tantos anos de beneficios non pode deixar tirada á comarca.”