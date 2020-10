Acción reivindicativa del BNG pidiendo actuar ya para salvar el Eume

El BNG llevó a cabo en la mañana de este sábado una acción reivindicativa en el puente de piedra que une las localidades de Cabanas y Pontedeume, consistente en el despliegue de una pancarta de grandes dimensiones con el lema “Xunta e Endesa culpábeis. Salvemos o Eume!”.

La acción, impulsada por el BNG de losconcellos de la comarca del Eume (Cabanas, Pontedeume, A Capela, Monfero y As Pontes), contó con la participación de militantes, simpatizantes y los portavoces municipales en esas localidades.

El BNG señala que ya alertó a finales de septiembre de la preocupante situación del río

Eume y su relación con las actuaciones que está desarrollando Endesa en el embalse en una batería de preguntas inscritas en el Parlamento de Galicia, exige tanto a la Xunta como a Endesa “actuar ya” para salvar el Eume y evitar un desastre medioambiental mayor del actual.

La organización nacionalista también reclamó a la Xunta “no minimice la situación

y los daños en el Eume focalizando toda la atención en los problemas con el agua de la traída de Pontedeume”, una situación que aún siendo preocupante el BNG considera “solo una parte de un problema más grande, el desastre ambiental causado por Endesa”. “La eventual reanudación del abastecimiento no supondrá acabar con el resto de las consecuencias de esta situación”, añadieron.

“Endesa puido facer e desfacer o que quixo no Eume durante anos cunha Xunta cómplice, que nin fixo nin está a facer o seu labor de control dentro das súas competencias” señaló el portavoz municipal del BNG y teniente alcalde de Cabanas, Iago Varela, quien también ironizó sobre la creatividad lingüística de la Xunta para “buscar xiros e sinónimos para evitar dicir o nome da empresa culpábel: Endesa”.

Varela también indicó que ““o dano causado por Endesa no Eume non pode quedar impune, porque ademais das consecuencias ambientais ao Parque Natural das Fragas do Eume, hai que engadir os danos a sectores económicos, produtivos e turísticos”, y avanzó que el BNG exigirá de la Xunta una evaluación de los daños y la puesta en marcha de las ayudas que sean necesarias, así como la implicación de la Consellería del Mar para vigilar la evolución del banco marisquero de la marisma del Eume ante los posos de los lodos vertidos al río en las últimas semanas.

Las preguntas presentadas por el BNG en el Parlamento de Galicia se debatirán en comisión a próxima semana. En este sentido, la organización nacionalista avanzó que trabajará “para llegar al fondo de la cuestión” y ya trabaja en la posibilidad de elevar las demandas a la Comisión Europea si no se producen avances.