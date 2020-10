Eventos para este lunes, día 19 de octubre

—-Quedan 73 días para finalizar el año.

—-Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

—-La Iglesia celebra la festividad de Santa Laura y santos Pablo de la Cruz ( fundador de la Congregación de los pasionistas), Isaac y Pedro de Alcántara ( consejero y amigo de Santa Teresa de Ávila)

—-Tal día como hoy:

–(1593)-Falleció en el mar de Célebres (Filipinas) Gómez Pérez das Mariñas e Ribadeneira, nacido en Viveiro en 1539. Fue un político, diplomático y militar gallego del siglo XVI. Fue gobernador de las Filipinas, donde fundó la ciudad de Dasmariñas.

–(1823)- Nació en Ferrol Ramón P.F. Pla i Monge. Marqués de Amboage. Filántropo.

–(1868) – Se establece en España la peseta como unidad monetaria.

–(1969)- Nació en Ferrol Tony Torres. Músico.

–(1989) – Camilo José Cela es galardonado con el premio Nobel de Literatura

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

—-La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Ferrol, en la plaza de España, al lado del Banco Santander, de 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EL TIEMPO

—-Para este lunes se prevé un día lluvioso . Habrá una temperatura máxima de 21 grados y mínima de 14º. Lluvia 90 %.

El Sol sale a las 06,30 y se pone a las 17,28 (Hora GMT). La Luna sale a las 09,37 y se pone a las 19,34 (Hora GMT).

—-ooOoo—-

EN EL CONCELLO

—Continuación del pleno ordinario del mes de septiembre en el que se tratará sobre las mociones pendientes.

–A las 10.00 horas reunión de la junta de gobierno local.

–A las 10.45 horas rueda de prensa del concejal portavoz Julián Reina que informará sobre lo tratado en la junta de gobierno.

EN LO SOCIAL

—-La campaña de vacunación antigripal está en marcha para la población del área Sanitaria de Ferrol hasta el 31 de diciembre. La vacuna para evitar la gripe y las complicaciones derivadas de la misma estará disponible para la población en más de una treintena de puntos de vacunación tanto en los centros de salud como en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

EXPOSICIONES

–En Portobelo, c/Lugo, 54 exposición de pintura de Carlos Barcón sobre «temas de la mar».

–En la galería de arte «Enrique Vázquez, en Sánchez Barcaiztegui,11, exposición «A trancas y a Barrancas» del pintor lucense Julio Gesto. Meses octubre-noviembre

–En el Café Sevilla, en la calle Galiano, exposición de José Gascón.

–En la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria muestra «Mar prosaico, mar versátil » del artista Manuel Gandullo, formada por acuarelas de temática marina y cuatro esculturas, también relacionadas con el mar.

El Puerto de Ferrol, el de A Coruña y los paisajes marinos de Sada, lugar de residencia del pintor, son los protagonistas de los cuadros. Además, los visitantes también pueden contemplar una recreación de un ancla romana. La muestra está comisariada por Pedro Taboada, creador del portal de pintura Pintores Gallegos.

El horario de apertura de la exposición es de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 14:00 horas..

–En la plaza de Armas exposición de imágenes «Vivir o mar» del reconocido fotógrafo Philippe Plisson organizada por Afundación, la Obra Social de ABANCA; Lunwerg Editores; y el Concello de Ferrol. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de octubre.

–La Sede Afundación Ferrol acoge la muestra «El mundo en femenino», desarrollada por Manos Unidas, en la que se puede contemplar el trabajo fotográfico de Roberto Marín, complementado por textos explicativos sobre la importancia de hacernos conscientes de todas las violencias, visibles y soterradas, a las que se ven expuestas las mujeres. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de octubre, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

–En la sala de exposiciones del Ateneo Ferrolán, hasta el día 31, muestra de pintura del grupo “Catro médicos por Ferrol” formado por catro compañeiros médicos : Tino Cuesta-Oroso-, Leo Méndez-Vigo-, Pablo Galego-Santiago- y Xesús Vázquez –Lugo-.

–En el Casino Ferrolano exposición de pintura «Pluralidad en el arte» organizada por Narart, asociación de artistas de Narón, en la que participan Carmen Rodríguez Sabín, Patricia Álvarez Rodríguez, María Jesús Millarengo, Fina Porta, Crisanto Póveda, Carballeira, Pili Castro y Lucía Bouza. Permanecerá abierta al público hasta el día 22, en horas de lunes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas y los domingos de 11.00 a 13.00 horas.

MUSEOS DE FERROL Y COMARCA

–Museo de Historia Natural en la plaza de Canido. La exposición de fauna y flora se puede visitar en horario de lunes a sábado: de 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30. Domingos y festivos: De 10:00 a 13:00

El Museo ofrece visitas guiadas al público. En las tardes de los martes, miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 h, el público que esté interesado podrá conocer de primera mano los fondos de la institución. Para este tipo de visitas guiadas, el número máximo de personas será de diez (10) y no contempla límite de edades entre los asistentes. La entidad recomienda la inscripción previa en el teléfono 698 141 384 y recuerda que tiene disponible un ascensor para el público con problemas de movilidad.

—-ooOoo—-

EN FENE

—-La Casa da Cultura de acoge a partir de este lunes la exposición de los Premios Curuxa 2020, concurso de humor gráfico convocado por el Museo do Humor de Fene. La muestra consta de 55 obras entre las que sobresalen las de los artistas galardonados este año: “Se nos quema”, de Sebastià Martí Benedí (1o premio en la categoría Curuxa), “S/t”, de Robert John Holt Schmelzer (2o premio en la categoría Curuxa), “Respira”, de Hugo Feal Permuy (1o premio en la categoría Curuxa Nova) y “Ciclo”, de Luciano Ripio Molina (2o premio en la categoría Curuxa Nova).

También se muestran los dibujos finalistas del certamen, «Infrinxindo as normas», de Manuel Arriaga de León, y “Vacacións Mundiais Z”, firmado por Lucas Sixto Carballeira.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales hasta el sábado 28 de noviembre en el siguiente horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los domingos y festivos la instalación permanecerá cerrada. Las visitas serán libres. No será preciso solicitar cita previa pero el aforo estará limitado a 10 personas como máximo en la sala de exposiciones de manera simultánea.

EN PONTEDEUME

—A las 11,00 horas la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, mantendrá una reunión de trabajo con la cofradía de pescadores y representantes municipales. En la sede de la cofradía (avenida Saavedra Meneses, s/n).

AS SOMOZAS

—-A las 13.00 horas el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, se reune con el comité de empresa de Siemens-Gamesa para analizar la situación actual en la que se encuentra la factoría, que da empleo a unas 300 personas en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.