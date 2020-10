El Concello de Ferrol lleva adelante la reparación del paseo marítimo de Doniños

Empieza la semana en el Concello de Ferrol y lo hace comunicando la aprobación del expediente de contratación de la reparación del paseo marítimo de Doniños, según ha confirmado este lunes en rueda de prensa el portavoz del gobierno y concejal de Urbanismo, Julián Reina.

El paseo marítimo de Doniños es un espacio “que leva vinte anos e é o momento de facer unha nova intervención”, reconocía el concejal. Entre otras labores ser realizarán tareas de desbroce, limpieza, reparaciones en el firme o drenaje en el paseo, en una “actuación integral do paseo e do mirador, que nos agasalla unha paisaxe sen igual”, con el objetivo de que Doniños “esté impecable para o verán do ano que ven.”

Otra de las mejoras que tendrá el paseo marítimo de Doniños será en materia de accesibilidad, con un presupuesto total de 97.236,95 euros, siendo el plazo de ejecución de dos meses.

Castillo de San Felipe

Al mismo tiempo, Julián Reina anunciaba una nueva intervención en el Castillo de San Felipe, como es la recuperación de la torre de batería baja, en un “paso máis para a recuperación do patrimonio histórico e cultural.”

Para esta intervención están destinados 100.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Servicio de ayuda a domicilio

Este lunes también se ha llevado a la mesa de contratación del Concello de Ferrol el servicio de ayuda a domicilio, en libre concurrencia, siendo la segunda sobre este tema.

En la primera mesa, se había solicitado a una de las empresas un documento de subsanación vía requerimiento, por lo que el objetivo del gobierno es, a partir de ahora, “avanzar o máis rápido posible nun servizo que é imprescindible para a cidade.”