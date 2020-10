La Xunta convoca para este martes la primera reunión de la comisión del seguimiento sobre el Eume

La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha convocado para este martes a las 10,00 horas, la reunión de la Comisión de Seguimiento para evaluar la evolución de la situación del río Eume y del abastecimiento de Pontedeume, en el marco de la emergencia declarada el pasado día 13.

En la reunión, que se celebrará por videoconferencia debido a la situación derivada de la covid-19, participarán la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez; el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira y técnicos de los departamentos de Obras y de Calidad de las Aguas, además de la jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Cristina Carrión; y técnicos de Patrimonio Natural, junto con representantes del Intecmar.

Están convocados a la reunión, además, los concellos de Pontedeume y de Cabanas, la empresa concesionaria del sistema de abastecimiento municipal y la empresa responsable de la gestión del embalse.

En la que será la primera reunión de la Comisión de Seguimiento se evaluará la situación que ha motivado la declaración de emergencia por parte de Augas de Galicia, con la puesta en común de toda la información de la que dispone la Xunta, además de la información municipal, la derivada de la gestión del embalse o la disponible en el campo del patrimonio natural y de los recursos marinos.

Además, se abordarán las actuaciones ya realizadas y las que ha previsto impulsar Augas de Galicia en el marco de la declaración de la emergencia para dar respuesta a la situación, reducir la turbidez y lograr que el agua sea apta para el consumo, en apoyo al Ayuntamiento de Pontedeume en el desarrollo de sus competencias municipales.

En el marco de la emergencia declarada en el río Eume y en el abastecimiento de agua del ayuntamiento de Pontedeume la Xunta invertirá 1,5 millones de euros, destinando la mayor parte de esa aportación a la modernización de la estación de tratamiento de agua potable municipal.

Después de analizar diversas alternativas, se concluyó que actuar sobre la potabilizadora municipal es la medida más eficaz y rápida para restablecer los parámetros del agua, con sistemas que favorezcan la coagulación y la decantación de las partículas en suspensión.

La planta de tratamiento de agua potable municipal tiene capacidades limitadas, al carecer de cámaras de mezcla de reactivos y agua bruta y también de tratamientos físico-químicos, además de que dispone de un decantador excesivamente pequeño y con poca capacidad de filtrado.

Esto llevó a la Xunta a adoptar la decisión de actuar, de forma inmediata, sobre la potabilizadora municipal, colaborando con el Ayuntamiento de Pontedeume en el desarrollo de sus competencias municipales.

En el marco del expediente sancionador incoado ya se dieron indicaciones a la empresa que explota la presa del Eume para que mantenga el nivel de las aguas del embalse en los parámetros normales de explotación y adopte medidas para reducir la turbidez en el río.

Los técnicos de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda no detectaron, hasta el momento, daños en la fauna ni mortandad piscícola. En todo caso, los agentes medio ambientales siguen haciendo un seguimiento permanente para verificar que no mudan las condiciones ambientales del río y, por lo tanto, que no se produzcan afecciones en los ecosistemas presentes en el canal fluvial.