Eventos para este martes, día 20 de octubre

—-Quedan 72 días para finalizar el año.

—-Día Internacional del Controlador Aéreo.

—-Día Mundial de la Osteoporosis.

—-Día del poeta.

—-Día Internacional del Chef.

—-Día Mundial de la Estadística (cada cinco años, a partir de 2010).

—-La Iglesia celebra la festividad de Santa Adelina y santos Caprasio, Artemio y Aurelio.

—–Tal día como hoy:

–(1864)- Nació en Ferrol Federico Howard Shaw. Impulsor del Instituto Nacional de Previsión.

–(1907)- Nació en Ferrol Juan Ignacio Núñez Iglesias. Jurídico de la Armada, escritor y poeta.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

—-La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Miño, en la calle del Mercado, al lado de la Policía Local, de 10.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EL TIEMPO

—-Para este martes se prevé un día lluvioso . Habrá una temperatura máxima de 19 grados y mínima de 14º. Lluvia 90 %.

El sol sale a las 6.31 y se pone a las 17.27 (hora GMT). La luna mañana a las 10.51 y se pone a las 20.21 (hora GMT).

—-ooOoo—-

LA XUNTA EN FERROL

—-A las 11,30 horas el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, se reune, en su despacho oficial con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.

EN LA ARMADA

—-A las 9.00 horas de este martes el Almirante Jefe de Apoyo Logístico (AJAL), almirante Aniceto Rosique Nieto, llegará a Ferrol para llevar a cabo su primera visita como AJAL.

La visita incluirá un Acto Militar, seguido de una reunión de trabajo con los responsables de Jefatura y de un recorrido por diversas instalaciones del Arsenal y dependencias ubicadas en Ferrol.

El Acto Militar de recibimiento y honores tendrá lugar en la explanada del Edificio «Sala de Armas» del Arsenal Militar de Ferrol. A su llegada será recibido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Antonio Duelo Menor.

EN LA UNIVERSIDAD (Campus Ferrol)

—-La Universidade da Coruña inicia hoy una campaña voluntaria de test serológicos a toda la comunidad universitaria, comenzando por el alumnado del Campus de Ferrol.

Se realizarán pruebas voluntarias de test serológicos de doble banda que permiten la detección rápida de anticuerpos IgC y IgM en sangre. La prueba consiste en la extracción de dos gotas de sangre capilar en un dedo de la mano. Los resultados se comunicarán al estudiante por correo electrónico desde la realización de la prueba. La UDC informará al SERGAS de los casos positivos para su adecuado seguimiento.

La campaña está dirigida en la primera fase al alumnado, comenzando hoy con el estudiantado del Campus de Ferrol, que tendrá que pedir cita previa en la siguiente página web:https://www.udc.es/covid-19/test- seroloxicos. Esta campaña para el alumnado del Campus de Ferrol se extenderá hasta el viernes con un horario amplio para evitar aglomeraciones.

EN LO CULTURAL

—-A las 19.00 horas en el Ateneo Ferrolán «martes cine» ciclo comedia. Proyección de la película «Nueve Reinas» (Año 2000. Duración 114 min. País Argentina. Director Fabián Bielinsky).

EN LO JUDICIAL

—-A las 10.00 horas en la Audiencia Provincial. Se juzga a seis acusados de dedicarse a obtener beneficios económicos a través del ejercicio de la prostitución por parte de terceras personas. La Fiscalía sostiene que organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución. Además, los procesados presuntamente obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución. La acusación pública exige para ellos penas que oscilan entre los 15 y los 84 años de cárcel. Procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.

EN LO SOCIAL

—-La campaña de vacunación antigripal está en marcha para la población del área Sanitaria de Ferrol hasta el 31 de diciembre. La vacuna para evitar la gripe y las complicaciones derivadas de la misma estará disponible para la población en más de una treintena de puntos de vacunación tanto en los centros de salud como en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

EXPOSICIONES

–En Portobelo, c/Lugo, 54 exposición de pintura de Carlos Barcón sobre «temas de la mar».

–En la galería de arte «Enrique Vázquez, en Sánchez Barcaiztegui,11, exposición «A trancas y a Barrancas» del pintor lucense Julio Gesto. Meses octubre-noviembre

–En el Café Sevilla, en la calle Galiano, exposición de José Gascón.

–En la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria muestra «Mar prosaico, mar versátil » del artista Manuel Gandullo, formada por acuarelas de temática marina y cuatro esculturas, también relacionadas con el mar.

El Puerto de Ferrol, el de A Coruña y los paisajes marinos de Sada, lugar de residencia del pintor, son los protagonistas de los cuadros. Además, los visitantes también pueden contemplar una recreación de un ancla romana. La muestra está comisariada por Pedro Taboada, creador del portal de pintura Pintores Gallegos.

El horario de apertura de la exposición es de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 14:00 horas..

–En la plaza de Armas exposición de imágenes «Vivir o mar» del reconocido fotógrafo Philippe Plisson organizada por Afundación, la Obra Social de ABANCA; Lunwerg Editores; y el Concello de Ferrol. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de octubre.

–La Sede Afundación Ferrol acoge la muestra «El mundo en femenino», desarrollada por Manos Unidas, en la que se puede contemplar el trabajo fotográfico de Roberto Marín, complementado por textos explicativos sobre la importancia de hacernos conscientes de todas las violencias, visibles y soterradas, a las que se ven expuestas las mujeres. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de octubre, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

–En la sala de exposiciones del Ateneo Ferrolán, hasta el día 31, muestra de pintura del grupo “Catro médicos por Ferrol” formado por cuatro compañeros médicos : Tino Cuesta-Oroso-, Leo Méndez-Vigo-, Pablo Galego-Santiago- y Xesús Vázquez –Lugo-.

–En el Casino Ferrolano exposición de pintura «Pluralidad en el arte» organizada por Narart, asociación de artistas de Narón, en la que participan Carmen Rodríguez Sabín, Patricia Álvarez Rodríguez, María Jesús Millarengo, Fina Porta, Crisanto Póveda, Carballeira, Pili Castro y Lucía Bouza. Permanecerá abierta al público hasta el día 22, en horas de lunes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas y los domingos de 11.00 a 13.00 horas.

MUSEOS DE FERROL Y COMARCA

–Museo Naval de la Armada de Ferrol. El horario de apertura es el habitual: De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 13:30 horas.

–La Fundación Exponav reabrió el Museo de la Construcción Naval con el horario habitual de verano. Estará abierto a diario desde las 10.00 a las 20.00 horas, salvo los lunes, que permanecerá cerrado de dos a cuatro de la tarde.

Hasta el próximo día 20 de octubre se podrá visitar en la sala Carlos III la exposición permanente sobre ingeniería naval, sobre el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que puede visitarse gratuitamente, organizada de manera conjunta por la Armada, por medio de su Cuerpo de Ingenieros, y la Asociación de Ingenieros Navales de España.

–Museo de la Semana Santa de Ferrol, en la Cuesta de Mella, con horario de otoño-invierno. De martes a viernes de 17.00 a 19.00 horas. Los sábados, domingos y festivos su horario de apertura será de 11.30 a 13.30 horas. Los lunes permanecerá cerrado

–Museo de Historia Natural en la plaza de Canido. La exposición de fauna y flora se puede visitar en horario de lunes a sábado: de 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30. Domingos y festivos: De 10:00 a 13:00

El Museo ofrece visitas guiadas al público. En las tardes de los martes, miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 h, el público que esté interesado podrá conocer de primera mano los fondos de la institución. Para este tipo de visitas guiadas, el número máximo de personas será de diez (10) y no contempla límite de edades entre los asistentes. La entidad recomienda la inscripción previa en el teléfono 698 141 384 y recuerda que tiene disponible un ascensor para el público con problemas de movilidad.

—-ooOoo—-

EN FENE

—-La Casa da Cultura de acoge la exposición de los Premios Curuxa 2020, concurso de humor gráfico convocado por el Museo do Humor de Fene. La muestra consta de 55 obras entre las que sobresalen las de los artistas galardonados este año: “Se nos quema”, de Sebastià Martí Benedí (1o premio en la categoría Curuxa), “S/t”, de Robert John Holt Schmelzer (2o premio en la categoría Curuxa), “Respira”, de Hugo Feal Permuy (1o premio en la categoría Curuxa Nova) y “Ciclo”, de Luciano Ripio Molina (2o premio en la categoría Curuxa Nova).

También se muestran los dibujos finalistas del certamen, «Infrinxindo as normas», de Manuel Arriaga de León, y “Vacacións Mundiais Z”, firmado por Lucas Sixto Carballeira.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales hasta el sábado 28 de noviembre en el siguiente horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los domingos y festivos la instalación permanecerá cerrada. Las visitas serán libres. No será preciso solicitar cita previa pero el aforo estará limitado a 10 personas como máximo en la sala de exposiciones de manera simultánea.

EN PONTEDEUME

—-La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha convocado para este martes a las 10,00 horas, la reunión de la Comisión de Seguimiento para evaluar la evolución de la situación del río Eume y del abastecimiento de Pontedeume, en el marco de la emergencia declarada el pasado día 13.

—A las 12,00 horas la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, supervisará los trabajos que se están realizando en la zona de captación de abastecimiento de agua del río Eume.