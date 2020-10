Xunta y Ayuntamiento de Ferrol pedirán un buque puente para Navantia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el Gobierno gallego y el Ayuntamiento de Ferrol han acordado reivindicar ante el Ministerio de Defensa la necesidad de disponer de un buque «puente» para los astilleros de Navantia que garantice la carga de trabajo hasta que arranque la construcción de las fragatas F-110 a partir de 2022.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico al término de la reunión que mantuvo en Santiago este martes con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en una intervención ante los medios en la que ha remarcado que, junto con este buque «puente» llamado a evitar una situación «insostenible» en los astilleros, la Administración gallega no renuncia al proyecto «estratégico» del dique seco.

«Tanto el dique seco como un nuevo barco son fundamentales para que Ferrol no se siga deteriorando desde el punto de vista del empleo. No podemos esperar por las fragatas hasta 2022 o 2023, necesitamos un nuevo barco que dé carga de trabajo«, ha sentenciado Feijóo, antes de subrayar que la situación social de la comarca sería insostenible.

El regidor, por su parte, ha informado de que aprovechó una reunión que ha calificado de «provechosa» para plantear al mandatario autonómico crear un cluster de la defensa en Galicia, llamado a aprovechar, precisamente, el potencial de los astilleros ferrolanos en coordinación con otras empresas.

Feijóo, por su parte, ha asegurado que le parece que esta propuesta «merece ser estudiada de forma concreta y muy detenidamente» porque «puede fructificar«. «Todo pasa por que Navantia siga funcionando. Si no tenemos ocupación y trabajo en las empresas, el cluster de la defensa no sería más que una idea», ha advertido.

«Si Urovesa no hiciese vehículos blindados, si en Rozas no siguiésemos con proyectos de aviones no tripulados, el cluster de la defensa se caería antes de nacer. Por tanto, si en Navantia recuperamos el trabajo, este cluster es una idea que la Comunidad acoge con rigor y para ser estudiada con máximo interés», ha zanjado.

INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, en materia de infraestructuras, ambos coincidieron en la importancia de mejorar el ferrocarril A Coruña-Ferrol, que precisa de una inversión aproximada de 150 millones de euros «para no quedar descolgado del alta velocidad».

Durante la reunión, Feijóo ha reiterado, asimismo, el compromiso de la Xunta con la comarca y el empleo, reflejado en la puesta en marcha de un Plan de formación específico para el naval gallego, que permitirá llegar de nuevo a la cifra de 5.000 trabajadores formados y del que también se beneficiará Ferrolterra; y también visibilizado en el apoyo a la transformación de Navantia en un astillero 4.0, con ayudas a la modernización y digitalización que movilizaron más de 17 millones.

HOSPITAL «ARQUITECTO MARCIDE«

En lo que respecta a las infraestructuras sanitarias, Feijóo se ha referido al inicio de la remodelación del Hospital «Arquitecto Marcide».

«Ya acabamos la fase cero, dotada con 5 millones de euros para trasladar al Hospital Naval servicios que van a ser desalojados del «Arquitecto Marcide» durante la ampliación. Y estamos ya en la fase 1 para, con una inversión de algo más de 50 millones, llevar a cabo la ampliación del 25% de la superficie hospitalaria, mejoras en los servicios de urgencias, UCI, cardiología o neonatología, una nueva hospitalización; y una nueva central de instalaciones del complejo y los servicios administrativos«, ha relatado, antes de aludir, asimismo, a la compra de nueva tecnología hospitalaria.

«En definitiva, queremos construir prácticamente un nuevo hospital y seguiremos con este proyecto, cuya inversión total alcanza los 130 millones de euros«, ha abundado.

NUEVA RESIDENCIA

En el ámbito sociosanitario, el titular del Gobierno gallego y el alcalde abordaron la construcción de una nueva residencia en la ciudad, dentro del plan de la Xunta en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

Feijóo ha indicado que el regidor ferrolano le ha trasladado que, en breve, la Xunta tendrá una parcela a su disposición y ha destacado que esta nueva obra, que supondrá una inversión de 12 millones de euros, contará con 120 plazas y facilitará la creación de 110 empleos vinculados al servicio.

FERROL DE LA ILUSTRACIÓN

En lo que respecta al ‘Programa Rexurbe‘, el responsable del Ejecutivo gallego ha subrayado que esta iniciativa, dotada con más de 8 millones de euros, permitirá poner a disposición de la ciudad 21 inmuebles rehabilitados. Y ha aprovechado la reunión para reiterar, en concreto, el compromiso de seguir con la rehabilitación del barrio de ‘Ferrol Vello’.

Finalmente, en el ámbito cultural, ha garantizado el apoyo de la Xunta a la Real Academia Galega y al Ayuntamiento para poner en valor la figura del ferrolano Ricardo Carvalho Calero por el Día das Letras Galegas.

Todo ello, además de liderar, ha dicho, «a petición del Ayuntamiento», el impulso de la candidatura de Ferrol de la Ilustración a Patrimonio de la Humanidad.