El Almirante Jefe de Apoyo Logístico destaca las buenas relaciones de la Armada con Galicia y en especial con Ferrol

En la mañana de este jueves se ha celebrado en Ferrol el acto de recibimiento al Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada (AJAL), almirante Aniceto Rosique Nieto, que tiene en su agenda en su primera estancia oficial durante el jueves y viernes el visitar el Arsenal y sus dependencias de Apoyo a la Fuerza de la Armada.

ACTO DE RECIBIMIENTO

El acto militar de recibimiento y honores ha tenido lugar en la explanada del edificio «Sala de Armas» en el Arsenal ferrolano en donde estaba formada una sección de honores, al mando del teniente de navío Álvaro González-Llanos Navarro, y miembros de la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

Eran las 8,50 horas cuando se incorporaba a la formación, con los honores reglamentarios, la Bandera Nacional.

A las 9.00 horas el almirante Rosique Nieto llegaba a la explanada y fue recibido por el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Antonio Duelo Menor. Tras rendírsele los honores de ordenanza interpretando la unidad de música la «Marcha de Infantes» el Almirante pasó revista a la fuerza y saludó a los Jefes de Jefatura y Unidades del Arsenal y representación de oficiales, suboficiales, marinería y personal civil.

COMPLEJIDAD DEL APOYO A LA FUERZA

Seguidamente Rosique Nieto se dirigió a los presentes con emotivas palabras en las que mostró su agradecimiento «a todos los hombres y mujeres que formáis la dotación de este Arsenal al que tengo el honor de visitar oficialmente por primera vez como Almirante Jefe del Apoyo Logístico.

Asimismo, quiero dedicar un recuerdo respetuoso a las personas que han fallecido por la pandemia, desear ánimo a sus familias y seres queridos y una pronta recuperación a los que padecen hoy la enfermedad».

«Llego a la Jefatura del Apoyo Logístico tras un período muy intenso en este campo, al Mando también de un Arsenal, lo que me ha permitido comprender la complejidad del “Apoyo a la Fuerza en el ámbito del recurso de material de la Armada”, indispensable para mantener la actividad de la Institución«.

«Como sabéis, la Armada dispone de una estructura de Apoyo a la Fuerza, Financiero, Personal y Logístico, potente y capaz. El Logístico fundamentado en los Arsenales y su personal, nacidos en el siglo XVIII, que ha demostrado ser eficaz desde entonces hasta nuestros días».

APOYO A LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA

«Y lo habéis demostrado durante esta crisis sanitaria en la que las Capacidades Logísticas han sido sometidas a prueba. Vuestro apoyo está contribuyendo, sin duda, a la contención de la pandemia en el ámbito de Ferrol, que además de participaciones personales, habéis apoyado la Operación Balmis haciendo posible su operatividad. Y ahora estáis colaborando con la Xunta (SERGAS) en la Misión Baluarte con rastreadores y oficiales que están llevando a cabo un trabajo magnífico.

Pero es que además habéis seguido apoyando buques, unidades de Infantería de Marina e infraestructuras, para seguir cumplimentando las misiones encomendadas a las unidades del Plan de Choque, indispensables para mantener la Defensa y Seguridad de España, dando unas condiciones de estabilidad general.

Podéis sentiros orgullosos y agradezco la rectitud de comportamiento que estáis teniendo para evitar vuestros propios contagios de una forma individual y colectiva. Y os puedo decir que vuestro Almirante me ha transmitido que está muy satisfecho con vuestro rendimiento, más aún en los momentos difíciles que vivimos».

EXCELENTES RELACIONES CON GALICIA Y EN ESPECIAL CON FERROL

Tras referirse a los retos que «nos marcan la actividad diaria y el futuro», indicó «Sin duda todos estos retos no serían posibles sin las excelentes relaciones que mantenéis con las autoridades e instituciones de Galicia y en especial de Ferrol. No se entiende la ciudad sin la Armada y viceversa. Y no se entiende vuestro trabajo si no es por los beneficios que aportáis a la sociedad, es un “win win”.

Sinceramente creo que tenéis que sentiros orgullosos de que con vuestro compromiso y esfuerzo diario sois el pilar fundamental del Apoyo Logístico en el área norte, contribuyendo de forma decisiva a la operatividad y eficacia de la Flota. Vuestro ejemplo no es un esfuerzo estéril.

No quiero terminar sin pedirle a nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, que nos ayude a todos a brillar con ejemplo. A que no nos invada el desánimo, a seguir afrontando el futuro con paciencia, sentido de la responsabilidad, tesón, empeño, resistencia, entereza, valor y esperanza. Y a compartir nuestros valores y trabajos de forma conjunta con la sociedad que nos rodea, para que en el servicio a España y en un esfuerzo colectivo, salir de esta situación compleja y grave que nos asegure un futuro mejor«.

Tras la alocución y la interpretación del Himno de la Armada, el acto ha concluido con la retirada de la Bandera con los honores de ordenanza al interior del edificio del antiguo Cuartel de Instrucción.

A lo largo de estos dos días el AJAL tiene previsto visitar diferentes instalaciones y dependencias del Arsenal en Ferrol y la Factoría de NAVANTIA.

EL ARSENAL DE FERROL

El Arsenal de Ferrol es la principal base de apoyo logístico para los buques de guerra e instalaciones de la Armada en la Zona Marítima del Cantábrico, que se extiende entre las fronteras de Francia y Portugal con España.

Sus misiones principales son la inspección de construcciones navales, la gestión industrial de mantenimiento (reparaciones), el aprovisionamiento y los servicios portuarios.