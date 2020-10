En Narón-A alcaldesa asinou un convenio de colaboración coa Fundación Terra de Trasancos

A alcaldesa, Marián Ferreiro, asinou un convenio de colaboración co presidente da Fundación Terra de Trasancos (O Val), José Díaz, co fin de continuar desenvolvendo actividades no ámbito da acción social. A entidade recibirá das arcas municipais unha partida de 15.000 euros, con cargo á que se realizarán varias propostas dirixidas á cidadanía.

En virtude a este acordo levaranse a cabo os obradoiros de memoria e estimulación cognitiva, do grupo de apoio en patoloxía osteoarticular, artritis reumatoide e artrose, o de aerobic terapéutico, de coredance, de informática e internet, de psicomotricidade e de ximnasia terapéutica, tal e como se recolle no documento asinado.

A maiores, a citada Fundación colaborará co Concello en eventos conmemorativos que se organicen dende a administración local e cunha temática relacionada coa área de acción social.

As actividades programadas desenvolveranse no local da entidade, agás no caso de que non sexa posible, e atendendo en todo momento ás indicacións que se formulen dende as autoridades sanitarias debido á crise da Covid-19.

Ferreiro indicou que dende o Concello se asinan cada ano convenios de colaboración para impulsar actividades relacionadas coa promoción social da cidadanía e destacou o labor da Fundación Terra de Trasancos, “unha entidade que conta cos recursos, a infraestrutura e a experiencia necesarias para traballar co colectivo ao que se dirixen as actividades incluídas neste convenio, as veciñas e veciños da zona rural do municipio, que dispoñen deste xeito dunhas instalacións próximas nas que poder participar en propostas enmarcadas no programa municipal de maiores do Concello”.