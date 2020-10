El obispo de Mondoñedo-Ferrol nombrado obispo de León

La Santa sede ha hecho público a las doce dela mañana de este miércoles que el Santo Padre ha nombrado al hasta ahora obispo de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras Berza, CMF, obispo de León al mismo tiempo que se anunciaba la aceptación por parte del papa de la renuncia presentada al cumplir los 75 años de edad de Julián López Martín, que ha ocupado la sede leonesa desde el año 2020.Luis Ángel de las heras tomará posesión el próximo 19 de diciembre en la catedral de Santa María de Regla de León.

Por este mismo también a las doce de la mañana de este miércoles el obispo diocesano, Luís Ángel de las Heras acompañado por el hasta ahora vicario general , Antonio Rodríguez Basanta, celebró una rueda de prensa en la Domus Eclesiae, en Ferrol, para dar cuenta del nombramiento a la vez que , muy emocionado, daba su «primera despedida» a los fieles diocesanos que oficialmente en Ferrol tendrá lugar el día 13 de diciembre en la iglesia concatedral de san Julián.

«He procurado acompañar y me he sentido muy acompañado por las gentes de Ferrol» señala el hasta ahora obispo de la sede de san Rosendo. «Pido que se me perdone por mis errores en el camino recorrido y mi gratitud y admiración a las personas de esta diócesis en donde encontré una magnífica acogida. Mi estancia en la diócesis ha sido muy gratificante».

El obispo que había comenzado sus palabras con un recuerdo hacia las víctimas del covid-19, a los fallecidos, a los enfermos, a sus familias, destacando la labor de los profesionales de la sanidad «con tantas dificultades y pocos recursos» no se olvidó tampoco de los mayores que se encuentran en residencias, a los trabajadores de las mismas, a los que los atienden entre ellos miembros de comunidades religiosas.

«El Papa Francisco me ha nombrado obispo de León, le agradezco su confianza y renuevo mi adhesión al sucesor de Pedro. Ahora se abre un periodo nuevo para las dos diócesis. También tengo palabras de gratitud para la provincia eclesiástica» y destacó las buenas relaciones que ha mantenido con las autoridades y agentes sociales.

«Tengo que enviar mensajes, recemos confiados y esperanzados para que esta diócesis de Mondoñedo-Ferrol tenga un pastor lo antes posible. El plan pastoral está en marcha y con clara preferencia por los pobres, por lo necesitados.

Un mensaje lleno de gozo y esperanza para la diócesis de León, su hasta ahora obispo, Julián López, me ha hablado muy bien de los diocesanos, eso dice algo bueno de esa diócesis y les envío mi mensaje lleno de gozo y esperanza, allí va un obispo a servir, que procurará ser siempre un misionero».

A respuestas de los representantes de los medios de comunicación Luís Ángel de las Heras indicó que ahora se abre un periodo de tiempo, que podría ser hasta de seis meses, para el nombramiento del nuevo obispo aunque el Nuncio le indicó que tiene empeño y hará gestiones para que se pueda contar con un nuevo pastor en el menor tiempo posible.

Sobre su gestión en la diócesis, le dio importancia a la nueva organización pastoral «hecha por todos juntos»; al plan diocesano de las unidades pastorales, recogiendo las 422 parroquias en 24 unidades «cosa que no hice yo, lo hizo toda la diócesis con un plan a desarrollar. Sabemos por donde empezar a caminar».

Destacó también el contar con una nueva comunidad en la diócesis, las misioneras de acción parroquial, en Vilalba y la formación permanente del clero, ahora de forma conjunta todos los meses «una baza importante«.

No se olvidó de los medios de comunicación «hemos tenido una importante presencia de la diócesis en los distintos medios, a los que agradezco su labor y el apoyo prestado».

En cuanto a que es lo primero que va a hacer en León indicó que «lo primero es llegar y conocer lo que tengo allí recordando que cada lugar de la Iglesia debe constituirse en estado permanente de misión lo que es una urgencia y una necesidad, como dice el Papa Francisco, recorriendo el camino, continuándolo, en León como se viene haciendo desde el siglo III».

También se le preguntó como había recibido la noticia, «Me causó un gran impacto. Recibí una llamada desde un número desconocido, era el Nuncio. Me habló de muchas cosas y al final me que que el papa me había nombrado obispo de León. Fue un momento impactante, después de esa llamada tuve que hacer una gran reflexión».

Finalizó diciendo que este nombramiento es «un envío misionero que se me encomienda. Un gozo y una esperanza. Tengo la seguridad , como el día que llegué a Mondoñedo-Ferrol que cuando pise León intentaré darlo todo, y confió que el nuevo obispo de esta diócesis sume en el camino emprendido».

El gobierno pastoral de la diócesis tras el traslado del obispo diocesano

En el transcurso de la rueda de prensa el hasta ahora vicario general, Antonio Rodríguez Basanta dio lectura a como queda a partir de la fecha el gobierno pastoral de la Diócesis, indicando que

1. La publicación en el día de hoy del traslado de nuestro obispo a la diócesis de León abre un período nuevo en esta Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol. Hasta la toma de posesión de su nueva diócesis, el 19 de diciembre de 2020, Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, tendrá la potestad y los deberes de un Administrador diocesano, según establece el derecho.

2. El Administrador diocesano tiene los deberes y goza de la potestad del obispo diocesano, con excepción de todo aquello que por su misma naturaleza o por el derecho mismo esté excluido .

3. Cesan los oficios del vicario general y de los vicarios episcopales. En uso de sus facultades de administrador diocesano, De las Heras ha decidido confirmar en forma delegada a los vicarios anteriores en las mismas funciones que desempeñaban.

4. El resto de los oficios de la diócesis no cesan.

5. En la plegaria eucarística, se sigue nombrando al obispo “Luis Ángel” hasta el día en que tome posesión de la nueva diócesis. Desde ese día, se omite su nombre hasta que un nuevo obispo diocesano tome posesión.

6. A partir del 19 de diciembre de 2020, el gobierno pastoral de la diócesis lo asumirá, el Colegio de Consultores, que deberá elegir en un plazo de ocho días un Administrador diocesano para que desempeñe ese oficio hasta la toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol, salvo que la Santa Sede dispusiese otra cosa .