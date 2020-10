Guardacostas requisa cerca de 200 kilos de distintas especies de marisco y 19 útiles en la ría de Ferrol

Agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, requisaron este jueves en controles realizados por las zonas de pantalanes de Ferrol, A Graña y Mugardos cerca de 200 kilos de distintas especies de marisco y 19 útiles puesto que todo estaba sin identificar.

En concreto decomisaron 70 kilos de ostra, otros 70 de mejillón, 20 kilos de volandeira, 15 de pateiro, cinco kilos de berberecho rabioso, otros cinco de nécora, cuatro kilos de almeja babosa y también cuatro de carnero.

Además los 19 útiles incautados son 10 sacos, siete viveros y dos capachos que contenían toda la mercancía fondeada en las zonas de pantalanes. Las especies decomisadas estaban vivas, por lo que los agentes procedieron a devolverlas al mar.

Ante casos como este, la Consellería do Mar recuerda a la ciudadanía que el consumo de productos del mar extraídos y comercializados de manera irregular puede suponer un riesgo para la salud al no haber pasado ningún tipo de control que lo avale. Por eso, pide a los consumidores que no compren producto fuera de los canales legales de comercialización.