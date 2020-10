Covid 19 -Área Ferrol (25-10)-Continúan aumentando los afectados. Se han tomado medidas para la atención inmediata

El número de afectados por el coronavirus continua en aumento en el Área Sanitaria de Ferrol. Según los datos ofrecidos en la mañana de este domingo por el Sergas ,correspondientes hasta las 18 horas de este sábado, ya son un total de 445 los casos activos, de los que 33 están ingresado en el hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). De los hospitalizados 29 pacientes se encuentran en planta y los cuatro restantes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los 412 restantes están en su domicilio, con seguimiento médico telefónico.

Se señala que hasta las 18,00 horas de este sábado se han realizado 395 test PCR que han registrado hasta 52 nuevos casos positivos, mientras que el número de altas se ha situado en las 19.

Con respecto a la jornada anterior, y por lo tanto la evolución en 24 horas, ha sido de 33 pacientes más, cuatro nuevos ingresados y un nuevo paciente en la UCI.

Hasta la fecha se han registrado 36 fallecimientos en el Área Sanitaria.

PROGRAMADA LA UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS EXTENSIVOS

Fuentes consultadas por Galicia Ártabra señalan que en el plan de contingencia está previsto que el siguiente paso es el de destinar progresivamente la segunda planta del «Arquitecto Marcide», que ya se activó este fin de semana, al estar completa la planta inicialmente destinada para afectados

En cuanto a operaciones se suspendieron solamente algunas programadas para este lunes, no oncológicas, pero no todas, ya que quedan más programadas no oncológicas, las oncológicas y toda la cirugía mayor ambulatoria.

En cuanto a la Unidad de Cuidados Intensivos se cuenta con una planta con 10 plazas y en el caso de que se precisasen más ya está prevista una UCI adicional en la misma planta segunda del Marcide, de cuatro camas más, recordando que en la anterior etapa estas adicionales se habían instalado en el Naval.