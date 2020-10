El fenómeno de las series en televisión

Pedro Sande García

Si ustedes ponen en el buscador de google «Las 10 mejores series de TV» se encontrarán con cerca de doscientas mil entradas en el buscador. En el año 2019, en los cincuenta países clave para el sector de las series, se estrenaron 10.600 producciones de las cuales 4.600 fueron de ficción. Son cifras lo suficientemente representativas de un fenómeno que se ha introducido en nuestras conversaciones, hablamos de cual es la serie que estamos viendo o preguntamos ¿qué serie me recomiendas? Cuando en nuestras vidas surge alguna novedad, siempre aparecen dos grupos diferenciados de personas que me llaman poderosamente la atención, en el caso de las series ocurre lo mismo.

En primer lugar están los que alardean de ver cientos de series y en muchos casos de tenerlas pirateadas, este es el grupo de los delincuentes, y en segundo lugar el grupo que alardea de no ver series. Estos últimos deben de ser los mismos que en los inicios de internet o de los teléfonos móviles alardeaban de no usar ninguno de aquellos dos avances que hoy nos parecen tan lejanos, y que son parte indispensable de nuestras

vidas.

Quisiera dejar claro mi más absoluto respeto por el segundo grupo; por el primero, el de los delincuentes, no siento ningún respeto. Hay algo curioso sobre este fenómeno de las series, hablamos de ello como si fuera algo reciente, de esta década, cuando la

realidad es que lleva entre nosotros más de sesenta años. Se me olvidó citar un grupo

que no solo está directamente relacionado con el fenómeno de las series pero si con la

televisión, son los que solo ven documentales de la dos. Creo que ya se terminó con esa

exclusividad, ahora hay unos magníficos documentales de los que les recomiendo los de National Geografic y el canal de Viajar, así como alguna serie de no ficción muy

recomendable.

Aclarado que el fenómeno de las series no es algo actual y que lleva con nosotros

toda la vida, por lo menos toda mi vida, quiero ahora citarles, a modo de ejemplo, algunas de las series que han pasado ante mis ojos, no son las mejores ni las peores, no son las que más o menos me han gustado, solo son las que me han venido a la mente a la hora de escribir este artículo. Seguro que no están todas y ustedes añadirían alguna más.

Empezaré con mis recuerdos más lejanos, las que esperaba con ilusión las tardes de los sábados y domingos, «Bonanza» y «Viaje al fondo del mar». Para los jóvenes de hoy en día les diré que yo comencé a verlas en blanco y negro. Continuo con el grupo de series que aunque las veía público adulto, tanto por su horario como por su contenido estaban dirigidas al público infantil y adolescente, series donde los animales eran los protagonistas: «Mi oso y yo», el delfín «Flipper», y «Daktari» serie que se desarrollaba en África y que nos permitía ver, a los que no teníamos zoológico en nuestra ciudad, los fascinantes animales de aquel continente. Doy un salto hacia el público adulto y voy a enumerar series policiacas que atraían numerosos telespectadores en los años 70 y 80: «Colombo», «Ironside», «Kojak», «Baretta», «Las calles de San Francisco», «Los ángeles de Charlie», «Starsky y Hutch» y «McCloud» cuya fama dio nombre a un célebre chaquetón que usaba su protagonista.

También en los años 70, cito otras series famosas, encuadradas en diversos géneros: «La casa de la pradera», «Kung Fu», «George y Mildred», «Lou Grant», «Heidi», «Embrujada», «Sandokan», «Vacaciones en el mar» y no podía faltar uno de los más célebres culebrones de la época, «Dallas». De la década de los 70 cito dos grandes series que merecen un apartado aparte, como no podía ser de otra manera de producción inglesa: «Arriba y abajo» y «Yo, Claudio».

En la lista de los 80: «El equipo A», «El coche fantástico», «Alf», «Cheers», «MacGyver», «Se ha escrito un crimen», «Los vigilantes de la playa», y «Los Simpson», una de las series más longevas y con más seguidores de la televisión. No podían faltar en esta década otros dos culebrones con millones de seguidores: «Dinastía» y «Falcon Crest». De los 80 destaco otra maravillosa serie de producción inglesa: «Retorno a Brideshead».

En los años 90 empezaron a participar en las series de televisión actores ya consagrados o que luego se convertirían en estrellas de la gran pantalla: «Expediente X», «Los soprano», «Sexo en Nueva York», «Emergencias», «Twin Peaks», «Los vigilantes de la playa», «Melrose place» y «El príncipe de Bel-Air». De esta década voy a destacar una serie que estoy viendo actualmente, «Friends», capítulos muy ágiles con pocos minutos de duración que les recomiendo ver si quieren pasar unos ratos agradables y divertidos, en mí caso la diversión se convierte a menudo en carcajada.

He dejado un apartado aparte dedicado a las series españolas, con una extensa producción y una calidad, en muchas ocasiones, superior a la de las series importadas. Estoy seguro de que en esta lista ustedes también incluirían alguna más: «Curro Jiménez», «Historias para no dormir», «Camera café», «David el Gnomo», «Los gozos y las sombras», «Aquí no hay quien viva», «Cañas y barro», «Farmacia de guardia», «Isabel», «Fariña», «El ministerio del tiempo», «Vivir sin permiso», «Águila roja», «El tiempo entre costuras», «Verano azul», «Hospital central»,

«Medico de familia» y dejo para el final, como un pequeño homenaje, la serie más

longeva de la televisión española que aún sigue en vigor, «Cuéntame».

Llegados a este punto, me tienen que perdonar si les he abrumado con tantas

series, era una de mis intenciones hacerlo y mostrarles una parte insignificante de las

series que desde hace muchos años hemos podido ver en la televisión, espero que por lo menos les haya traído gratos recuerdos. Del siglo XX no voy a citar ninguna serie y

mucho menos de la década actual dado que sería interminable después de descubrir que en el año 2019 se estrenaron 10.600 títulos. Al final de este artículo podrán encontrar una lista con mis series favoritas de los últimos años.

Como verán, las series no son un producto original de estos último tiempos, llevan

conviviendo con nosotros decenas de años. Entonces ¿cuál es la razón de que se hayan

convertido en uno de los productos más consumidos en la TV y que sean en la actualidad la gran apuesta de la industria audiovisual?, creo que la respuesta es sencilla. La razón de su éxito está en el modo de consumirlas. Sin olvidar su éxito tradicional debido al propio formato, capítulos cortos, donde alrededor de una historia central se desarrollan múltiples historias y múltiples tramas que enganchan y atrapan al espectador. No es lo mismo tener que esperar a un determinado día de la semana, a una determinada hora (aunque esto hoy en día se puede obviar con la televisión a la carta) que tener a nuestra entera disposición un enorme catálogo de series para consumir donde, cuando y como uno quiera. Esta es la razón de su éxito actual.

Antes de terminar permítanme unos consejos. El primero para los devoradores de series, decirles que el consumo excesivo nos hace perder el sentido del gusto y hace que nuestros sentidos se atrofien. El segundo consejo para que los que no ven series, tanto para los que alardean como para los que no, decirles que se están perdiendo algunas maravillas creativas, es el mismo consejo que le doy a los que no leen libros, a los que nunca van al cine, a los que nunca ven una película o a los que nunca ven un documental.

Ahora un mensaje, no es un consejo, dirigido a los piratas, tanto a los que piratean series como a los que piratean cine, libros y música, son ustedes unos delincuentes y

malhechores, algo que me imagino que les dará igual. También quiero decirles que son

ustedes unos ignorantes y unos mezquinos, si esto último les da igual quiere decir que lo son por partida doble.

Por último aquí les dejo una lista de series recientes, yo no las califico como las

mejores, me parece demasiado atrevido usar este término. Solo son series que a mí me

han gustado, mis favoritas. Como les comenté al principio de este artículo, en el buscador de google podrán encontrar casi doscientas mil entradas que usan el calificativo de mejores, eso sí que es atrevimiento. «Peaky Blinders», «Downton Abbey», «Fariña», «Victoria», «Isabel», «Hierro», «Suits», «House», «Narcos», «The good wife», «The good fight», «Broadchurch», «La casa de papel», «The Crown», «Ratched» y «Juego de tronos».