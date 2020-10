Editorial-Mugardos supera la «prueba del algodón»

Siempre se ha dicho que la «prueba del algodón» de un municipio es la de la aprobación, en modo y forma, de los presupuestos municipales. Eso denota agilidad, preocupación, coordinación y sobre todo «estar al día».

Y esa prueba ha sido superada por el concello de Mugardos, otros de la zona no han podido o bien llevarlos adelante a causa del dichoso covid o por desacuerdo de los grupos políticos que componen la corporación y de llevarlos a pleno podrían no ser aprobados.

Pero Mugardos ha dado, todos los grupos de la corporación menos el de «la señora», una nota de congruencia, de ciudadanía, incluso de honradez política al aprobar unos presupuestos presentados por el grupo municipal del Partido Popular que han sido apoyados por el grupo socialista, dando una vez más una prueba de Mugardos ante todo, y con la abstención del BNG demostrando que no quieren poner «palos a las ruedas» como si ha hecho el grupo de «la señora» al votar en contra después de como han dejado al concello lleno de «pufos».

Difícil lo tenía al Partido Popular para poder gobernar al no contar con la mayoría necesaria, pero el buen hacer, la mano extendida, y la promesa de gobernar para todos logra lo que «la señora» no pudo hacer. Logra pagar deudas contraídas, lograr abonar facturas que «estaban en el cajón«, logra que las guerillas políticas no afecten a la ciudadanía y sobre todo lo positivo es que vuelven las ayudas, vuelven las obras, vuelven las mejoras y vuelve el buen gobierno.

La aprobación de unos presupuestos para este año «por valor de 6,9 millones de euros, a los que hay que sumar una modificación de crédito de 698.000€ que se tramitó de forma paralela para incorporar los remanentes, siendo la cuantía total de los mismos para 2020 de 7,8 millones de euros. Todo ello, avalado por un Plan Económico Financiero de más de 220.000€ para compensar el desfase de gastos en comparación con años anteriores y garantizar la estabilidad de las cuentas municipales», son esa «prueba del algodón superada.

Y quizás se hubieran mejorado pero hay que tener en cuenta que más del 36% del presupuesto se ha ido en pagar deudas de años anteriores dejados por «la señora», deudas a proveedores, otras administraciones y deudas con el personal municipal.Y hay cifras, deudas a proveedores: 1,7 millones de euros, certificaciones de obra pendientes: 370.000 €, deuda con el Concello de Ares por la compensación de los terrenos de la EDAR y la compensación que están sin pagar desde 2015: 312.000 €, deuda en concepto de horas extra al personal municipal: 120.000 €, deuda con Augas de Galicia: 334.000€. ¡sobran palabras!.

Pero aun así en estos del 2020 se incluyen la compra de un edificio que incluirá la nueva biblioteca municipal, ya que 3 de los 4 grupos que forman la corporación (se darán cuenta cual es el cuarto ..el del non) acordaron en junta de portavoces de octubre de 2019 destinar el Zárate en un edificio de usos socioculturales. Proyecto en el que el gobierno está trabajando.

En fin un presupuesto que no se olvida de temas culturales, educativos, obras en caminos, mejoras en la red de aguas y saneamientos, sin olvidar las obligaciones contraídas por el gobierno de «la señora» con el GES, el comité de empresa, personal municipal, y….un largo etc.

Un ejemplo a seguir por otros concellos.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director