Ferrol en Común presenta una moción para la mejora del pliego de parques y jardines

A la llegada al gobierno municipal, con el apoyo del grupo de Ferrol en Común, del alcalde Ángel Mato, «preguntado por las prioridades, el actual alcalde respondió en clave técnico-jurídica, hablando de la regularización de contratos y el convenio de defensa, sorprendiendo a quién esperaba una continuidad en la apuesta por el municipalismo de izquierdas«, afirman desde la formación. Dieciséis meses después, «tenemos una gestión que no es más que parálisis y inacción, sin proyecto de ciudad ni en año y medio visos de llevar una sola de las propuestas programáticas compartidas con FeC a efecto, y, por cierto, sin noticias del convenio de Defensa y con más servicios sin contrato, como lo de mantenimiento de viales, imprescindible en el día a día de la movilidad vecinal«.

Uno de estos servicios sin contrato es el de mantenimiento de parques y jardines. Ferrol en Común «desarrolló un pliego que, para ser puesto en común con el resto de grupos, fue llevado a la comisión, ralentizando esta democratización su tramitación, que este grupo asume en aras a la participación por coincidir en el tiempo con la nueva ley de contratos que supuso un frenazo a toda la contratación a nivel de Estado«.

A día de hoy «son muchas las circunstancias que cambiaron«, dos años después del inicio de esa redacción, el material e instalaciones «están en estado lamentable«, la superficie en la que actuar «es mayor» y las condiciones laborales «son diferentes«, pues en este tiempo los trabajadores y trabajadoras firmaron un acuerdo con la empresa para la mejora de sus condiciones laborales que el alcalde Ángel Mato «ha bloqueado e impide que el pliego contemple estos nuevos derechos más favorables para el personal de mantenimiento de parques y jardines, lo que supone que dicho pliego se encuentre paralizado, siendo un contrato fundamental para el mantenimiento de nuestra ciudad«. También consideran que el inicio de la contratación «debe ir acompasada de un estudio para su gestión directa a corto plazo, donde se garanticen los mismos parámetros en los derechos de los trabajadores y en la prestación del servicio«.

Ferrol en Común mantuvo una reunión con los representantes de los trabajadores y apoya sus demandas que traslada al próximo pleno en forma de moción y que serían las siguientes:

El desbloqueo inmediato por parte del alcalde de la firma de un Acuerdo laboral pactado entre empresa y parte social, preacordado en mayo de 2020, «al igual que en el anterior mandato se hizo en el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, condiciones a tres años vista, que dignifica unas condiciones laborales sin apenas cambios desde 2008 y, aun con todo, serían inferiores a ciudades de nuestro entorno«.

La modificación de la parte técnica del pliego relativa a la maquinaria a emplear: «incremento de material con epis específicos para las tareas a desarrollar, un camión cisterna como en el resto de ciudades, y una apuesta por aparatos eléctricos con fin de hacer un servicio respetuoso con el medio ambiente«.

Incluir en el pliego las condiciones que debe tener la nave donde se instale la nave base del servicio, «con mejoras en el número de metros, vestuarios y duchas en condición y cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales«.

La inclusión en el pliego del mantenimiento de parques infantiles «al igual que se hace con la inclusión de mantenimiento de instalaciones deportivas, y como se venía haciendo hasta el período 2001-2003«.

La subrogación íntegra de todo el personal y la adaptación las nuevas superficies, «toda vez que a día de hoy la superficie a trabajar es de 27.000 metros cuadrados por operario/año, pasando en el nuevo pliego a 28.317 metros cuadrados por operario/año, el doble que en A Coruña, un 50% más que en Lugo o Santiago«.

La inclusión de cláusulas que primen la paridad y la inclusión.

La eliminación de la cláusula que impone un máximo de 6 centímetros en la altura del césped pasando la 15 siegas, «como en el anterior pliego, ya que no se adapta a las condiciones climatológicas de nuestro territorio«.

Desde Ferrol en Común no entienden como un gobierno socialista «como parecía ser el gobierno de Ángel Mato, mantiene bloqueado un acuerdo entre empresa y trabajadores de mejora de condiciones laborales sin incluirlo en el pliego de parques y jardines«. Por este motivo, «que deja ver que los valores del alcalde no son los que muchos me los esperaba y los que muchos defendemos, llevamos meses con este contrato paralizado cuando debería ser una prioridad para cualquier gobierno, pues tiene que ver con el mantenimiento adecuado de nuestra ciudad«.

Por todo esto, en el próximo Pleno pedirán suspender temporalmente la tramitación administrativa del pliego de mantenimiento de parques y jardines «hasta tener una junta de portavoces con presencia del Alcalde y de la representación de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio para analizar sus demandas. Dada la celeridad que tiene que tener este contrato«, esperan que en el plazo de dos semanas tenga lugar dicha reunión «e inmediatamente después se vote en la comisión pertinente las propuestas de mejora tanto en la parte social como en la prestación de servicios«.