El BNG llevará al pleno de Ferrol la falta de recursos en la sanidad pública

La sanidad pública vuelve a encontrarse en una situación complicada en esta segunda ola de personas infectadas por la covid-19, algo de lo que no es ajena el área sanitaria de Ferrol. Este miércoles, el BNG realizaba una reivindicación en la entrada del centro de salud Fontela Maristany, pidiendo mayores recursos, además de presentar una moción para su debate en el pleno municipal del Concello de Ferrol que tendrá lugar este jueves.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas quería denunciar una situación que consideraba “intolerable”, como es la situación en la que se encuentran los servicios sanitarios básicos en Galicia y en Ferrol, en un momento “onde se está producindo un incremento exponencial da demanda da atención primaria”, en el ayuntamiento de Ferrol y en la comarca “fundamentalmente pola crise sanitaria provocada polo coronavirus”, criticando la gestión “inasumible” de la Xunta de Galicia.

En la primera ola de la pandemia “se podería entender que un contexto inesperado nos pudiera coller por sorpresa”, pero pasados unos meses “nos contextos actuáis se manteñen as mesmas condicións de precariedade” y lo calificaba como “inaceptable.”

En el Hospital Arquitecto Marcide su personal “ten necesidades básicas sen cubrir”, como pueden ser las máscarillas FPP2 “ata agora debían ser aportadas polo propio persoal e no momento actual teñen dificultades para acceder a elas”, en los espacios en los que desarrollan sus labores “teñen deficiencias de ventilación, é imposible manter ás distancias de seguridade”, mientras que la Xunta de Galicia “segue incidindo en acentuar e implementar unha atención sanitaria basada nas consultas telefónicas”, lo que está provocando “que se paralicen diagnósticos que teñen unha demanda acumulada de tempo atrás, que se paralicen ciruxías, que as listas de espera telefónicas acumulen semanas”, como también es “inaceptable” que haya “xente esperando na rúa para poder entrar nos centros hospitalarios.”

En este contexto, la Xunta de Galicia “segue desenvolvendo contratos precarios de días ou semanas”, cuando la solución es “dotar de máis persoal sanitario que adique ás súas labores a atender as urxencias e demandas do coronavirus, coma tamén dispoñer dos medios que permitan estos traballos.” En la atención primaria “é necesaría unha intervención”, con una inversión estimada de 200 millones de euros, donde la Xunta de Galicia “ten que saber que as competencias en sanidade están dotadas dende a administración estatal.”

Iván Rivas también criticaba la “externalización e concertos” de servicios de la sanidad pública a centros privados, poniendo como ejemplo la “imposibilidade dalgunhas personas para realizar PCR, están recurrindo á sanidade privada para facer estas probas”, provocando “inseguridade e unha brecha social fruto da xente que teña máis ou menos recursos, para unhas probas básicas.”