El BNG muestra su contrariedad por la celebración de los actos del Día das Letras Galegas a Ricardo Carvalho Calero, pidiendo su traslado a 2021

La Real Academia Galega y el Consello da Cultura Galega anunciaron ayer el cambio de escenario de la conmemoración del Día de las Letras Galegas, previsto este sábado en Ferrol, para realizarlo en A Coruña y Santiago. Una decisión polémica y de la cual ha hablado este jueves el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, junto a la concejala María do Mar López, delante de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, afirmaba que Ricardo Carvalho Calero “é un autor fundamental na análise sociolingüística e literaria”, además de ser “comprometido co seu idioma e o seu país”, como también recordaba que era un autor “denostado” por mantener “posicionamentos teóricos relacionados establecendo relación entre o galego e o portugués, que tiñan unhas fondas consecuencias políticas.”

Estos posicionamientos teóricos “viñan avalados polo rigor científico e pola investigación”, por eso “custou moito que se lle recoñecese coma autor a conmemorar o Día das Letras Galegas”, donde fue necesario que “colectivos sociais da cidade e colectivos culturais, xunto a organizacións políticas insistisen nesta reivindicación.”

La reivindicación de que el año de Ricardo Carvalho Calero se extienda a 2021 “é unha decisión unánime de todos os partidos políticos e de multitude de colectivos sociais e culturais”, por lo que este reconocimiento “debe ir máis alá do recoñecemento institucional”, sino también “levar a súa figura, a súa obra e o seu pensamento os centros de ensino, as bibliotecas, as librerías e nas actividades que se desenvolvan a través do tecido cultural da cidade e do país.”

En el contexto actual con la crisis sanitaria “non se pode permitir que se peche en falso o ano de recoñecemento de Ricardo Carvalho Calero e a súa posta en valor”, porque “nunca un autor ou autora designado para celebrar o Día das Letras Galegas foi homenaxeado fóra da súa cidade de nacemento”, para hacerlos en Santiago y en A Coruña, lo que supone “menosprezar o autor, a súa obra e a cidade de Ferrol”, en una decisión que calificaba como “inaceptable” y dada la situación actual “non se poden desenvolver estos actos nestes días, nin o longo dos próximos meses”, por lo que el año Carvalho Calero “tense que trasladar a 2021”, y “o lóxico sería suspender esta conmemoración que se pretende celebrar o sábado”, queriendo recordar que el pleno del Concello de Ferrol “se pronunciou de maneira unánime con este obxetivo”, además de pedirle al alcalde Ángel Mato que “reivindique esta reclamación do conxunto do pleno da cidade, que manifeste o seu reixeitamento a esta celebración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega e pedille que non asista a estos actos en mostra do seu reixetamento por facer estos actos fóra da cidade e non desenvolver o Día das Letras Galegas de 2021 a Ricardo Carvalho Calero.”