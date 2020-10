El PP de Ferrol considera que «el gobierno del PSOE y Podemos castiga indiscriminadamente a Ferrol en los Presupuestos Generales del Estado cuando más falta nos hacía»

Los senadores Verónica Casal Míguez y Juan Juncal Rodríguez lamentaron que «de nuevo» el gobierno de Pedro Sánchez «castigue a Ferrol» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras conocerse ayer, a través del proyecto de Ley de los PGE, las cifras que el Ejecutivo central prevé invertir en Ferrol. “Sánchez quiere destinar a Galicia solo el 6,9% de los fondos territorializados, la inversión más baja de los últimos 15 años para los gallegos”, advirtió Verónica Casal. La situación para nuestra ciudad «es peor«, “Sánchez no solo castiga de nuevo a Ferrol, sino que la asfixia con una caída en picado de las inversiones, una actitud desproporcionada y exacerbada”.

Para la senadora popular «está claro que Sánchez presenta unos presupuestos que solo satisfacen sus intereses partidistas, no el interés general de todos los españoles y mucho menos de los ferrolanos«. “De nuevo estas cuentas son un instrumento de discriminación en las que Galicia y Ferrol pagan el partidismo de Sánchez con Cataluña y sus socios por encima de las necesidades reales de los españoles”.

“Desaparecen tres importantes partidas que existían en los últimos presupuestos del Estado aprobados por el Partido Popular: la del proyecto para la conexión ferroviaria de la Alta Velocidad a Ferrol, la renovación del ancho métrico de FEVE y la depresión de la Avenida de As Pías”, reveló la senadora.

El Gobierno central dice que «con este presupuesto pretende impulsar la economía tras la pandemia pero en Ferrol se traducen en cero inversiones para las infraestructuras ferroviarias» como la mejora del tendido ferroviario entre Ferrol y A Coruña que contaba con 10 millones de euros y la eliminación del talud de As Pías con 9 millones. “En 2018 además de la variante de Betanzos había una partida para el proyecto que el nuevo gobierno del PSOE no puso en marcha”.

ABANDONO DEL NAVAL

Las inversiones reflejadas para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao «son continuistas, mantiene la inversión para las obras del acceso ferroviario al puerto exterior, un proyecto licitado y adjudicado durante el mandato del Partido Popular con una inversión total de 86,107 millones de euros«, insistió Juncal Rodríguez.

En la misma línea el senador popular advirtió del «tijeretazo de inversiones» de Sánchez a Ferrol. «No aparece reflejada en el proyecto de Ley de los PGE partida alguna para la regeneración de la ría de Ferrol, mientras para la regeneración de la ría de A Coruña, que también lo necesita mucho, hay una inversión de 20 millones de euros«.

La apuesta de Sánchez por el naval «se limita a las partidas consignadas para la construcción de las F110 que baja de 252 millones de euros a 218 millones. Cero euros para las inversiones del astillero 4.0 para avanzar en un astillero moderno y competitivo que nos abra nuevas oportunidades en el mercado de la construcción naval. Cero euros para el dique y el buque puente para evitar la subactividad entre el final de la construcción del AOR australiano y el inicio de las F-110, proyectos que Mato pidió al presidente de la Xunta de Galicia defender conjuntamente ante el gobierno del Estado«.

“Lamentamos que ninguno de los dos proyectos reiteradamente anunciados por el PSOE aparezcan en el proyecto de presupuestos: el Astillero 4.0 y la regeneración de la ría de Ferrol”, criticó el senador Juan Juncal.

PRESUPUESTOS DECEPCIONANTES

El presidente del PP de Ferrol José Manuel Rey Varela calificó de «decepcionantes» estos presupuestos. “En el peor momento que estamos viviendo, los ferrolanos son obviados por el gobierno de Sánchez cuando más necesitamos de inversiones públicas, pues a la crisis económica y de empleo que ya teníamos hay que unirle la crisis sanitaria que estamos viviendo”.

Rey Varela lamentó que “mientras Ferrol pierde población, es la ciudad con la tasa de paro más elevada y con la tasa de ocupación y actividad más bajas Sánchez recorta aún más las inversiones para nuestra ciudad con una gran dependencia del Estado”.

El presidente popular se pregunta «qué va a hacer ahora el alcalde de Ferrol ante estos presupuestos de Sánchez«. “Mato tiene dos opciones guardar silencio y ponerse colorado siendo cómplice del castigo a Ferrol o dar un golpe en la mesa y decir basta ya y defender a los ferrolanos por encima de su partido viendo que los 10 compromisos que presentó ante los ferrolanos su gobierno en Madrid no contempla ni un euro para el Astillero 4.0, para la depresión de As Pías y la mejora de las conexiones ferroviarias, ya que si no aparecen en este presupuesto muy probablemente no veremos nada en su mandato”.

José Manuel Rey Varela afirmaba que desde su formación «seguiremos defendiendo los intereses de nuestra ciudad y de nuestros vecinos, demandando las inversiones para proyectos vitales como la eliminación del talud de As Pías, la modernización de la línea ferroviaria Ferrol- Coruña y la de FEVE. También con proyectos nuevos que nos puedan hacer confiar en nuestro futuro: el dique cubierto y la regeneración de la ría«, concluía el presidente de los populares.