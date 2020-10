El BNG pide “rachar coa inercia” con el trato de “usar e tirar” a Ferrol en los Presupuestos Generales del Estado

Este viernes era el turno para la valoración del BNG del borrador de los Presupuestos Generales del Estado, con una dotación a la ciudad de Ferrol que no cumple otro año más con las necesidades de la ciudad.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, valoraba que se está en una situación “que se repite ano tras ano”, reproduciendo “unha inercia por parte da administración estatal” y las consecuencias para la ciudad “serán as mesmas que anos pasados.”

La respuesta dada por las otras organizaciones políticas “con vinculación directa cos partidos con representación estatal”, como es el PSOE y Unidas Podemos, “coma tamén no seu momento” el PP, donde en las organizaciones internas “son sumisos e actúan en silencio”, y delante de unos presupuestos “se permiten o luxo de un día o ano de facer unha pequeña crítica, cando a realidade da cidade é dura o longo do ano.”

Iván Rivas criticaba las contradicciones del PSOE, de Unidas Podemos y del PP “se manteñen na cidade”, poniendo como ejemplo lo sucedido anoche en el pleno ordinario del Concello de Ferrol “onde se aprobaron facturas para pagarlle ás obras dos interceptores xerais a Acuaes, do Ministerio de Fomento, que xa pagamos na taxa de depuración.”

Una de las conclusiones del borrador de los Presupuestos Generales del Estado es que “hai que rachar con esa inercia”, en una ciudad de Ferrol “que é maltratada pola administración estatal dende fai moitísimo tempo”, al ser una ciudad “de usar e tirar” que se utiliza “a súa dependencia do sector militar”, algo que sucede “cada dez anos” y en los intermedios “volvemos a reproducir o mesmo descurso de a ver cando chegan as fragatas, agora coas fragatas F110 e antes sucedeu coas F100”, al mismo tiempo que criticaba al Ministerio de Defensa por “a ocupación do máis do 20% do so urbano do Concello, fai que haxa un problema de ingresos.”

La realidad de la ciudad pasa por una “diversificación industrial do sector naval e civil”, por lo que hay que hacer inversiones “para transformar os asteleiros orientados a transformar a infraestructura e investimentos no persoal humano para tener a xente preparada para o noso futuro”.

Entre los problemas de este último año, se está viendo “un novo desmantelamento do persoal da industria principal”, que implica que los trabajadores de los trabajadores auxiliares “están nunha situación peor, o que fai que busquen outra saída profesional fóra de esta realidade.”

Otra “inercia” que debería romperse con las de las conexiones ferroviarias, donde la ciudad forma “supostamente” do Eixo Atlántico, donde la conexión entre Ferrol y A Coruña “é inexistente”, y el no haber dotación presupuestaria para su reforma “ten o obxetivo de facer desaparecer a conexión que existe, cunha reducción do servizo e das frecuencias”, mientras que, al mismo tiempo, “invírtense 34 millóns de euros” en la conexión ferroviaria del Puerto Exterior “cunhas conexións de saída que teñen que estar vinculadas á cidade de A Coruña”, lo que hará que el funcionamiento del Puerto Exterior “será deficitario.”

La situación de la ría echan en falta “un plan de rexeneración dos fondos mariños”, que va en perjuicio “das condicións de traballo dos mariscadores e mariscadoras de Ferrol, Barallobre e Mugardos”, demuestra “a indolencia dun recurso dunha zona cunha riqueza que existe é permanente e constante”, al no existir “ninguna planificación”, con una ría “que segue mantendo a centos de traballadores nas súas augas.”