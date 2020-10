Narón-O Padroado da Cultura apraza as dúas representacións teatrais programadas para esta fin de semana

O Padroado da Cultura de Narón anuncia o aprazamento das dúas representacións teatrais previstas para esta fin de semana no Pazo da Cultura con motivo das novas medidas decretadas pola Xunta esta mesma mañá, encamiñadas a frear a propagación da Covid-19. A programación contemplaba a representación este sábado da comedia “O mozo da última fila”, ás 20.00 horas, da compañía Redrum Teatro e na xornada do domingo, “Xurásico perdido”, ás 18.00 horas, de Títeres Cachirulo.

Estas dúas propostas culturais retomaranse coa programación do primeiro semestre do vindeiro ano no Pazo da Cultura, tal e como se acordou, polo que se anunciarán as novas datas cando sexa posible.

En canto ás entradas para estes dous espectáculos xa se pode solicitar a devolución do importe das mesmas, que se procederá a abonar a través do mesmo método de pago co que se adquiriron.

O desenvolvemento do resto da programación do Padroado da Cultura para este ano mantense polo momento pero quedando condicionado o seu desenvolvemento ás posibles medidas que se decreten en función da situación sanitaria.