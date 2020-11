Desangelado empate para el Racing de Ferrol ante el Zamora

Un punto y gracias para el Racing de Ferrol, ante un Zamora que mereció más, tras empatar 2-2, en la 3º jornada de la Segunda División “B”, disputado en la tarde del domingo, en el Estadio de A Malata.

Jugar a puerta cerrada parecía que no le sentaba nada bien a ninguno de los dos equipos, con una recta inicial del partido que no pasará precisamente a la historia, con un Zamora que tenía el balón pero no llegaba a portería y un Racing de Ferrol que tampoco presionaba quedándose en medio campo. El guion perfecto para una buena siesta a las cinco de la tarde.

A partir del minuto 25 el partido parecía que empezaba a animarse, con el primer tiro del partido, intentándolo Joselu desde fuera del área, aunque no ponía en problemas al meta Villanueva. Este primer intento parecía que hacía despertar a los racinguistas porque, tan solo tres minutos después, Pep Caballé tenía una buena ocasión con un tiro cruzado dentro del área que se iba fuera, al aprovechar una buena jugada por el lateral.

Los visitantes seguían sin llegar con peligro, a pesar de que tenían el balón y el Racing de Ferrol lo intentaba al contragolpe y con balones largos, pero su siguiente ocasión clara llegaba en una falta lateral desde treinta metros, con un remate de Yeferson Quintana que se iba fuera.

Finalmente, a falta de tres minutos para el descanso, el Racing de Ferrol lograba ponerse por delante con un tanto de Fer Beltrán al empujar en la misma línea de gol un rechace de un cabezazo al larguero de Elson Junior, tras una buen centro por el lateral de Pep Caballé, consiguiendo mantener esta mínima ventaja de camino a los vestuarios.

Tras la reanudación los primeros minutos fueron casi un calco del inicio del partido, sin un juego brillante de ninguno de los dos equipos, donde las llegadas al área brillaban por su ausencia.

Todo cambiaba a partir del minuto 65, cuando Pep Caballé realizaba una buena asistencia a Fer Beltrán, conectado al primer toque al segundo palo y anotando el 2-0. La alegría duraba poco a los ferrolanos, porque tan solo dos minutos después, el Zamora CF reaccionaba en una jugada de saque de esquina, en un balón a la frontal directo para Dani Hernández que no se lo pensaba sacándose un misil imposible para Diego Rivas y recortando distancias con el 2-1.

Este gol hacía creer a los zamoranos, mientras que el Racing de Ferrol no quería confiarse, buscando subir líneas para ampliar distancias, teniendo una buena ocasión en el minuto 76, con un gol anulado por fuera de juego a Bruno Rivada, al cabecear dentro del área una buena jugada de falta.

Los ferrolanos perdonaron con esa ocasión y el Zamora CF lo aprovechaba tan solo unos instantes después, tras quedarse solo Coque en el borde del área, conectando un tiro cruzado al lado contrario donde estaba colocado Diego Rivas, haciendo una buena parábola para anotar y empatar el partido con el 2-2.

Los visitantes iban a por todas, ante un Racing de Ferrol que le entraban los nervios y se olvidaba del ataque para centrarse en la defensa, consiguiendo controlar las aproximaciones del Zamora CF. Aun así, los racinguistas tuvieron la última ocasión del partido, con un tiro de Juan Peñaloza desde la frontal del área que se iba alto, por lo que este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Racing de Ferrol es 6º con 4 puntos. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Salamanca CF.

Racing de Ferrol: Diego Rivas, Fernando Pumar, Yon García (Bruno Rivada min.64), Enrique Fornos, Álex López, Elson Junior (Javi Rey min.80), Yeferson Quintana, Fer Beltrán (Dani Ábalo min.80), David Rodríguez (Diego Seoane min.73), Pep Caballé (Juan Peñaloza min.73) y Joselu.

Zamora CF: Villanueva, Parra, Iñigo Piña, Dani Hernández, Juanan, Valentín (Adri Herrera min.56), Ramos (Ángel min.72), Escudero, Guille Perero (Monteverde min.72), Mese (Coque min.45), A. Crespo (Rocha min.56).

Árbitros: Diego Valdés Díaz, asistido por Javier Estradas Rodríguez y José Luís López Abelleira (Comité asturiano). Amonestaron a los visitantes Dani Gernández, Juanan y A. Crespo.

Goles: 1-0 Fer Beltrán min.42, 2-0 Fer Beltrán min.65, 2-1 Dani Hernández min.67, 2-2 Coque min.83.

Estadio: A Malata.