El viernes comienzan nuevas restricciones. Al confinamiento de Ferrol, Narón,Fene y Neda se suman Ares y Mugardos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncia nuevas restricciones para 60 municipios de la comunidad ante la evolución de los contagios en esta segunda ola de coronavirus.

A pesar de que la situación en Galicia, en cuanto a número de nuevos positivos y a incidencia acumulada en los últimos 14 días, es de las mejores de España, Feijóo, asesorado por su comité técnico, ha decidido el confinamiento perimetral de 60 ciudades y municipios lo que afecta al 60 % de la población.

Para evitar un «confinamiento domiciliario»

Ha anunciado para todos ellos, el cierre de la hostelería que sólo podrán servir comida para llevar o servicio a domicilio.

Si se podrá ir al trabajo, al colegio y atender el cuidado de personas mayores y también se mantienen las actividades consideradas esenciales.

El aforo en actividades culturales, cines, teatros, y auditorios, se reduce al 50% y sólo se permitirá la práctica de deporte individual.

Núñez Feijóo ha reconocido que son medidas «muy duras»: «Las medidas que adoptamos hoy son para intentar evitar un confinamiento domiciliario», ha dicho.

Frenar la tendencia de los últimos 15 días

Galicia está dentro de las 3 comunidades con mejores datos de hospitalizaciones y tasa de incidencia de coronavirus de toda España. Aún así la tendencia de los últimos quince días no es buena, dice Feijoó y hay que pararla:» Galicia no aspira a estar mejor que nadie, si no mejor que ella misma. Debemos tratar colectivamente de frenar la tendencia de los últimos 15 días».

La lista con los municipios afectados

La lista de los concellos se circunscribe a las siete grandes ciudades, municipios de su entorno y otros con incidencia alta.

Con Ferrol entran en las restricciones Narón, Neda y Fene se añaden Ares y Mugardos

Todas estas medidas entrarán en vigor este viernes, día 6 de noviembre, a las 15.00 horas. En principio, está previsto mantenerlas durante un mes, pero se irán revisando cada semana.

El toque de queda entre las 23 y las 6 horas que estableció el Gobierno se prolonga, a pesar de que a partir del lunes las comunidades podrían eliminar esta limitación.