Ferrol en Común muestra su descontento con la «no programación» por el 25 N

En el día de ayer, el Concello de Ferrol hizo pública la «(no) programación» que se llevará a cabo con el motivo del 25 N, día contra las violencias machistas. «Sin sorpresas, siguiendo la misma línea a la cual nos tiene acostumbradas este gobierno del PSOE, las actividades que se realizarán son mínimas«, afirman desde Ferrol en Común.

La formación afirma que las administraciones «tienen que cumplir su papel de respaldo, apoyo, soporte y respuesta a las mujeres víctimas de cualquier violencia de género; así como también deben desarrollar el papel de la educación, prevención, visibilidad y concienciación de toda la ciudadanía, para abordar de cara este gran problema estructural que se enquista en nuestra sociedad, teniendo como objetivo crear unas nuevas generaciones libres de machismo, y el 25 N es una fecha clave para difundir el NO a la violencia machista, aunque este gobierno parece no entender la importancia de esta cita.«

Ferrol en Común es consciente de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria que estamos viviendo y de la dificultad que conlleva la organización de actividades en estas circunstancias, pero también es consciente de cómo afectan esas limitaciones a las víctimas de violencia de género, «que quedan atrapadas en sus hogares con el agresor«. «Por ser conocedores de la lacra que supone para nuestra sociedad el machismo en tiempos sin pandemia, no podemos ni imaginar lo que debe ser vivir esta dura realidad agravada por el confinamiento, y por eso consideramos que este 25 N debía ser potente y trabajar más que nunca, reiventándose si es preciso, para llegar la cada rincón de nuestra ciudad«.

FeC «conoce de primera mano la gran preocupación que tiene el gobierno de Mato por la pandemia, la usa de excusa en muchas áreas como esta para no hacer nada«, y por eso les «sorprenden«, que teniendo tan presente el virus de la Covid-19 «no hubieran sido quien de haber previsto unos actos y actividades compatibles con la situación sanitaria.«

Estamos en una era tecnológica en la que tenemos nuestra disposición infinidad de medios que llevan a la mayoría de los hogares información, conocimiento u ocio, «por lo que no comprendemos porque el gobierno de Mato no les saca partido para realizar actividades por el 25 N como por ejemplo la emisión de un documental con posterior foro-debate o conferencia online de alguna mujer referente del feminismo«.

Por otro lado, los colegios, institutos y universidades continúan con su aprendizaje de manera presencial, y precisamente «es en estos colectivos donde hace falta hacer la mayor labor de prevención y concienciación»; por lo que Ferrol en Común «no logra entender porque este gobierno los excluyó totalmente del 25 N: ni les llegará ningún tipo de material, ni participarán en ninguna actividad«. FeC considera «un gran error que el material no se reparta en los centros educativos, ya que no hay ninguna normativa que lo catalogue como riesgo, pues por esa regla de tres, tampoco se podría repartir entre el funcionariado del Concello, la gran idea del gobierno de Mato.» Además, «es una nueva decepción que no se lleve a cabo ningún tipo de concienciación para el alumnado pudiendo realizar charlas aula por aula o conferencias previamente grabadas y puestas a los alumnos durante todo el mes de noviembre«.

Por último, Ferrol en Común muestra su descontento al conocer que de nuevo este gobierno «descarta sumarse la campaña “En negro”, una iniciativa que cada vez aglutina a más ayuntamientos, asociaciones y colectivos y que tiñe de negro cualquier ciudad, con o sin pandemia, para mostrar la terrorífica lacra que asesina a miles de mujeres cada año«. Por el contrario, «sí estiman oportuno unirse a la campaña de la Diputación de A Coruña, lo que demuestra que todas las campañas son compatibles entre sí y que la decisión de sumarse a unas o a otras es política, y no de la de igualdad precisamente«.

La Concejalía de Mujer, «aunque el señor Mato así lo considere, no es un área menor«. «Es el primer punto de atención a las mujeres cuando sufren cualquier forma de violencia machista, es un espacio de acogimiento, ocio y sororidad para todas las mujeres de nuestra ciudad y es de donde deben salir todas las políticas feministas de aplicación transversal para la transformación de la sociedad. Fechas como el 25 de noviembre son un buen momento para demostrar todo lo que se puede hacer desde esta área, el caso es tener voluntad, ganas de trabajar y creer verdaderamente en lo que se está haciendo. Y por el momento, este Alcalde, suspende en feminismo«.