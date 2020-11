El castillo de San Felipe acogerá una exposición permanente sobre la batalla de Brión

El Concello instalará en el antiguo almacén de cureñas del castillo de San Felipe una exposición permanente sobre la batalla de Brión. Esta iniciativa forma parte del programa Interreg Espacio Atlántico 2014-2020 para el proyecto MMIAH (Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast) y se integra en la estrategia ya avanzada por las concejalas de Promoción Económica y Turismo, María Teresa Deus, y de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, de poner en valor un episodio histórico con un gran potencial para darle proyección exterior a Ferrol. De este modo, se une a las actividades que se desarrollaron este verano para conmemorar el 220.º aniversario del intento de invasión británica, que incluyeron recreaciones, visitas guiadas al castillo y la elaboración de un vídeo promocional que se encuentra en fase de montaje. De todos modos, la intención es que el próximo verano se pueda organizar una conmemoración de más entidad, ya que la de este año quedó reducida debido a las restricciones sanitarias.

La muestra, cuya ejecución se acaba de contratar, incluirá diversos elementos gráficos y visuales para explicar los acontecimientos de los días 25 y 26 de agosto de 1800 y ponerlos en contexto. Se trata, en palabras de Martínez Montero, de “darle a nuestro patrimonio histórico el valor que merece y de dotar de contenido museográfico el castillo, comenzando por un espacio magnificamente rehabilitado”. Para la edil, darle utilidad al antiguo almacén significará, a la vez, “garantizar su mantenimiento” y seguir avanzando en las mejoras que necesita la fortaleza, algunas de las cuales se pretende ejecutar en los próximos meses, como la recuperación de la batería baja y una actuación que recoge pequeñas obras en diferentes puntos del recinto. Ambas, como la futura recreación virtual del castillo y las baterías de costa, forman parte también del proyecto MMIAH.

La programación de los trabajos para instalar la exposición permanente en la sala de cureñas consta de dos fases. En la primera, que se desarrollará este año, la empresa adjudicataria realizará una presentación de contenidos, para materializarla en una segunda, ya en el primer semestre del 2021.