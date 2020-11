Covid 19-Área Ferrol (10-XI) Continúan descendiendo los afectados en escuelas infantiles y centros educativos

Este lunes se computaron hasta las 18.00 horas en los centros educativos no universitarios y en las escuelas infantiles en el Área Sanitaria según los datos facilitados al mediodía de este martes por la Consellería de Cultura, Educación e Universidad de la Xunta de Galicia, un total de 124 casos activos, 14 menos que en informe anterior correspondiente a la jornada del viernes.

Distintos centros

-En Ferrol, 55 afectados (once menos que el viernes). En CEIP Cruceiro de Canido (3) uno más que el viernes; CEIP de Esteiro (2); CEIP de Pazos (4) uno menos que el viernes; CIFP Ferrolterra (2) cuatro menos que el viernes ; CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (2) uno menos que el viernes; CPR Plurilingüe Compañía de María (3) uno menos que el viernes; CPR Plurilingüe Cristo Rey (2); CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (2); CPR Plurilingüe San Rosendo (1); IES Concepción Arenal (6) uno más que el viernes; IES de Catabois (6) ; IES Sofía Casanova (5) tres menos que el viernes ; IES Leixa (5) uno menos que el viernes ; CPR Plurilingüe Jesús Maestro (1); CPR Tirso de Molina (5); CEIP Manuel Masdías (1); el CEIP Recimil (1); el CPR Plurilingüe La Salle (2) uno más que el viernes; y el IES Ferrolvello (1)

Ya no figuran el CMUS Profesional Xan Viaño (1); CPR Plurilingüe Valle Inclán I (1); y EPAPU Sta. María de Caranza (1) ;

En la Escuela infantil E.I Ferrol-Esteiro (1).

Se encuentra cerrada un aula en Pazos.

-En Narón, 26 afectados. En el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar (1); CPI de O Feal (5) uno más que el viernes ; CEIP A Solaina (2); CPR Santiago Apóstol (3) uno más que el viernes; CRA de Narón (5) dos menos que el viernes ; IES Terra de Trasancos (4) uno menos que el viernes ; IES As Telleiras (2 );CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia (2) uno más que el viernes y el CPR Ayala (1).

Ya no figura el CEIP A Gándara (1);

Un afectado en la escuela infantil de Piñeiros (1)

-En Fene, 5 afectados, 3 menos que el viernes. En CPR Plurilingüe Jorge Juan (2) y el IES de Fene(2) .

No figuran el CEIP de Sillobre (1) y el CPI A Xunqueira (1).

En la escuela infantil de Fene (1), No figura la E.I Fene-Barallobre (1).

-En Valdoviño, 4 afectados en el CPI «Atios» (4), dos más que el viernes. .

-En As Pontes, 5 afectados, uno más que ayer. En el IES «Moncho Valcarce» (4) uno menos que el viernes; y el CEIP Plurilingüe Santa María (1).

-En Cedeira, 6 afectados. En el IES «Punta Candieira» (4) ; y el CEIP Nicolás del Río (1).

En la Escuela InfantiI (1). Un aula cerrada.

-En Pontedeume, 2 afectados, tres menos que el viernes. En el IES Fraga do Eume (1) y el CEIP Plurilingüe de Andrade (1).

Ya no figuran el IES «Breamo»; y el CEIP Couceiro Freijomil.

-En Neda, 3 afectados, uno más que el viernes. En el CEIP «Maciñeira (1); en el Fernando Esquío (1) y se suma el CEIP San Isidro (1).

-En Mugardos, 4 afectados, uno menos que el viernes. En el colegio «Loyola» (1) uno menos que el viernes ; el IES (2) y el CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa (1).

-En San Sadurniño, 3 afectados en el CPI (3).

-En Cabanas, 1 afectado en el CEIP Plurilingüe «Eladia Mariño» (1).

-En Ares, 5 afectados, dos más que el viernes en el CPI «As Mirandas» (5).

-En A Capela, 2 afectados, en el CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro (2).

-En Moeche, 1 afectado. En el CEIP de San Ramón (1)

-En Cerdido, 1 afectado, en el CEIP da Barqueira (1),

-En Cariño, 1 afectado. En el IES Cabo Ortegal (1).