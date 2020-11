Xunta y sindicatos pedirán la mediación del Gobierno para clarificar el futuro de Siemens Gamesa en As Somozas

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, y los responsables de industria de UGT y CC.OO. han acordado pedir «lo más urgente posible» una reunión con los ministerios de Industria y Transición Ecológica para abordar el futuro de la planta que la multinacional Siemens Gamesa tiene en el polígono industrial de As Somozas, dedicada a la fabricación de palas para aerogenerador.

A través de un comunicado, el comité de empresa de la planta de Ferrolterra ha dado cuenta del encuentro mantenido este martes en San Caetano, en Santiago, al que también acudió el alcalde de As Somozas, Juan Alonso (PP).

El comité señala que Conde les ha trasladado que «mantiene una comunicación fluida con Siemens Gamesa» y que le transmite lo mismo que a los trabajadores, con el «agravante de que los pedidos que podían asegurar algo de carga de trabajo no se están concretando, por lo que las expectativas de la planta de As Somozas no son buenas».

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN

El presidente del comité de empresa, Sergio López (UGT), ha advertido en los últimos meses que la actual carga de trabajo finalizaría el 20 de diciembre, aunque la semana pasada la dirección decidió modificar la previsión de producción, al pasar de las siete palas semanales a cuatro.

Al mismo tiempo, comunicó que se prescindiría de 52 operarios, 32 de empresas de trabajo temporal (ETT) y los 20 restantes de la empresa a los que no se les renovará el contrato a fecha de finalización.