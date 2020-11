Concentración de hosteleros y comerciantes ante la grave situación planteado por el covid 19

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas, Emilio Vázquez, ha asegurado que “ya estamos viendo que hay hambre en muchas familias que dependen de los establecimientos de hostelería, tanto en propietarios como en empleados”, estos últimos debido “al retraso a la hora de cobrar el ERTE”, incidiendo que están unidos pero que “este problema es muy serio”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Vázquez en la plaza de Armas de Ferrol en donde unos doscientos autónomos, pertenecientes al sector de las hostelería y del pequeño comercio, se han concentrado desde las 11,00 horas de este jueves, 12 de noviembre, secundando la convocatoria de esta asociación y del Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena, que se han sumado a esta protesta.

En el caso concreto de esta ciudad el presidente de la asociación que aglutina a unos 800 establecimientos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal ha destacado que “Ferrol ya viene de una crisis constante a la que ahora se nos ha unido esta pandemia, en donde vemos como se va apagando, vamos perdiendo población, sin recuperar actividad y que va a motivar que muchos negocios ya no van a volver a abrir la puerta”.

SIN APOYOS

Emilio Vázquez ha reseñado que “las ganas de pelear se nos van cuando ves que no tienes ningún apoyo, que cuando ves que estás cumpliendo una edad que ya no estas para experimentos y ello motiva que hay gente que luego se nos va rendir, primero por la pobreza y después por que ve que la hostelería es muy poca valorada, porque con la palabra cierre tenía que llegar también la palabra ayuda, y eso no lo conseguimos”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena, Cristóbal García Nores, ha detallado que desde el gremio del comercio del barrio de A Magdalena “aguardamos y tenemos esperanza de que cuando se pueda recuperar la movilidad esto se recupere un poco, con las normas sanitarias necesarias, pero la Navidad la vemos que va a ser complica”, al estimar que “seguramente no lleguemos a las cifras que necesitamos para salvar la campaña”.

García Nores ha incidido en esta concentración que ya hay muchos comerciantes que “no están abriendo estos días y hay muchos cierres que van a ser definitivos, porque es inasumible la situación, con mucha gente que manifiesta que no tienen posibilidad de volver a abrir, en donde ya se está hablando de un 20% de cierres a causa de esta situación, aunque nosotros entendemos que van a ser mayor”.