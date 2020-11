Gonzalo Caballero y Ángel Mato solicitan la puesta en marcha de la transformación digital de Navantia Ferrol

El secretario general del PSdG PSOE, Gonzalo Caballero, acudía este miércoles a Ferrol para hablar con el alcalde Ángel Mato, para tratar los asuntos importantes de la ciudad y posteriormente se dirigieron a la puerta de entrada de Navantia.

En esta entrada el líder de los socialistas gallegos afirmaba que uno de los grandes retos que tenía Ferrol de cara al futuro “que leva moito tempo na axenda do futuro industrial e naval”, como es el proyecto para que Navantia Ferrol tenga un nuevo dique “enmarcado nunha transformación dixital e modernización do asteleiro”, que se puede financiar “por orzamentos autonómicos, orzamentos xerais do Estado ou fondos europeos”, por lo que Navantia “ten que entender que non é retrasable abordar un reto para que o astaleiro non perda forza de cara o futuro.”

Gonzalo Caballero destacaba también que un gobierno socialista “autorizou a construcción das fragatas F110 a Ferrol”, en un contrato de 4.000 millones de euros, aunque el inicio de la obra no está previsto que empiece antes de 2022, por lo que era “consciente” de que “hai que traballar para conseguir máis carga de traballo para o asteleiro con carácter máis inmediato.”

El astillero 4.0 es un proyecto “de transformación dixital” de la forma de construir buques y que va de la mano de la construcción de un dique cubierto “que sexa un mecanismo fundamental para que sexa un asteleiro moderno, dixital e competitivo, como también de transición ecolóxica”, por lo que pide el trabajo conjunto de todas las administraciones “para non perder esta oportunidade.”

Gonzalo Caballero tenía esperanzas puestas en el fondo europeo de recuperación de la covid-19, siempre que haya un encaje legal, “onde una vez que se sepan as bases, ver se se pode incluir ahí a modernización, dixitalización e transición enerxética do asteleiro e do dique cuberto”, criticando que la Xunta de Galicia no lo haya incluido en sus 108 proyectos presentados.

Ángel Mato: “Navantia ten que ser un asteleiro competitivo a nivel internacional”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, afirmaba que esta obra “agora mesmo está en tramitación”, en el taller de subbloques, siendo esta la primera piedra de un estudio de trabajo “que empezou en 2015 e rematou en 2017 e que xa contemplaba esta nave a carón dun dique dixitalizado e cuberto.”

Ángel Mato apelaba al trabajo conjunto de todas las administraciones “para conseguir que Navantia siga a ser un asteleiro competitivo a nivel internacional”, recalcando que el estudio se había realizado “tendo en conta os rivais que tiña Navantia a nivel internacional, tras visitar astaleiros que son competencia de Navantia.”

Gracias a estas mejoras, Navantia podría conseguir “incorporar ás tecnoloxías intelixentes ao asteleiro, reducir os custos de fabricación, facer o asteleiro menos dependente dos custos de man de obra, evitar o reprocesamento de traballo por falla de calidade por facelo ao aire libre”, por lo que esta obra era “indispensable”, siendo esto “un investimento con retorno inmediato xa cos primeiros buques.”