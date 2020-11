Antonio Golpe presenta en la comisión de Cultura las bases que regirán las ayudas para el bonobús universitario

El concejal de Educación y Cultura, Antonio Golpe, dio cuenta esta mañana en la comisión informativa de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas de la propuesta de aprobación de las bases específicas que regirán la convocatoria pública de ayudas para el transporte diario de estudiantes universitarios de Ferrol a las facultades de la Universidade da Coruña (UDC) en los campus de la ciudad herculina para los cursos académicos 2020-2021 y 2021-2022. Tal y como explicó el edil, este bonobús universitario, que sirve para financiar el desplazamiento de ida y vuelta en el mismo día de los ferrolanos matriculados en las escuelas y facultades coruñesas, consistirá en la bonificación del 50% del trayecto Ferrol-A Coruña-Ferrol correspondiente a los períodos de clases señalados en el calendario oficial de la universidad.

Para ser beneficiario será obligatorio estar empadronado en Ferrol durante todo el curso académico y no superar los umbrales de renta recogidos en las bases. Los máximos imponibles por unidad familiar son los siguientes: para familias de 1 o 2 miembros, 19.000 euros; para las de 3, 21.000; para las de 4, 23.000; para las de 5, 25.000; para las de 6, 27.000; para las de 7, 29.000, y para las de 8, 31.000.

En caso de que dos hermanos soliciten el bonobús, el primero tendrá derecho, mientras que al segundo se le concederá siempre que la base imponible de la unidad familiar no supere los 34.000 euros. Si se trata de tres o más hermanos, ese límite se incrementa hasta 49.000 euros. Las bases, que se deberán aprobar en el pleno, también recogen que en el supuesto de que una vez aplicado el anterior baremo las solicitudes presentadas no llegasen a las 35 ayudas, se otorgará a las restantes por orden de menor a mayor ingresos siempre que estos no superen los 35.000 euros.

Avances en el cumplimiento de la sentencia referida a la banda municipal

El edil de Cultura también trasladó esta mañana a los grupos de la oposición el contenido de las reuniones mantenidas en las últimas fechas con los representantes de la banda municipal en relación a los avances en la ejecución de la sentencia. Golpe explicó que el Concello propuso al abogado de los músicos un modelo de contrato para que lo analicen con detenimiento.

Durante la comisión también se dio cuenta de la apertura de trámite previo para la presentación de sugerencias para la elaboración del Reglamento correspondiente al servicio de comedores escolares.