O Parrulo Ferrol se va de vacío del derbi gallego

Dura semana para O Parrulo Ferrol, tras caer en el derbi gallego ante Pescados Rubén Burela por 6-3, en la 9º jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Vista Alegre (Burela).

El partido no empezaba nada bien para los intereses de O Parrulo Ferrol, porque en una de las primeras jugadas del partido Renato conseguía marcar desde la frontal del área el 1-0. Los ferrolanos no se venían abajo tras este gol inicial, buscando rápidamente el empate, con un tiro de Adri en el borde del área que lograba despejar Edu.

El balón estaba en los pies de los jugadores ferrolanos, pero los locales realizaban una buena presión a toda la pista, por lo que costaba llegar al área e incluso el Pescados Rubén Burela pudo ampliar distancias con un robo en media pista, que acababa con un tiro de Quintela que lograba despejar Víctor Espíndola con una buena mano, mientras que unos instantes después Matamoros enviaba un balón al palo desde diez metros.

El partido se igualaba sobre la pista durante los siguientes minutos, sin ocasiones claras, hasta que Matamoros intentaba sorprender en una jugada de saque de banda, que lograba despejar Víctor Espíndola con las manos. Los ferrolanos también tendrían sus ocasiones para el empate con un tiro de William en la frontal del área que se iba fuera, o también por medio de Iago Rodríguez logrando regatear a Edu, pero lo hacía muy forzado y no concretaba en su disparo.

Los ferrolanos cada vez tenían llegadas más claras, como en un tiro cruzado de Miguel que detenía Edu o un tiro de Diego Núñez dentro del área que se iba por alto, tras recibir un buen pase de Kevin Chis en una jugada iniciada por Adri. La más clara la tenía Miguel dentro del área con un tiro a bocajarro tras un pase de Thalles, pero el meta local lograba llegar justo a tiempo.

Quienes no desaprovechaban sus oportunidades eran los jugadores del Pescados Rubén Burela, con un gol de Pitero dentro del área tras un rechace a falta de doce segundos para el descanso, en un duro golpe para los ferrolanos que se iban a los vestuarios perdiendo por 2-0.

En los primeros minutos del segundo tiempo los ferrolanos buscaban el gol para reducir diferencias y lo intentaban con un tiro de William desde diez metros por raso que lograba despejar Edu con el pie, como también con un centro de Ique desde el borde del área para William, aunque Javi Rodríguez lograba cortar el balón justo a tiempo de que llegase al segundo palo.

El esfuerzo de O Parrulo Ferrol acabaría teniendo recompensa con un gol de Iago Rodríguez en la frontal del área, beneficiado por el tráfico que había en el área en ese momento. Los ferrolanos iban a por todas y tenían el empate con un tiro de Adri desde el borde del área que se marchaba por poco o con un tiro al primer toque de Isma dentro del área al recibir un balón largo de Víctor Espíndola, pero Edu seguía atento bajo palos.

Los ferrolanos estaban teniendo sus mejores minutos en este partido, logrando tener el control del juego, continuando con oportunidades de Thalles o Iago Rodríguez, pero finalmente conseguían el empate gracias a un gol de Miguel, en una jugada marca de la casa, con un balón a la escuadra desde el borde del área.

Se había conseguido lo más difícil y los jugadores de O Parrulo Ferrol no bajaban el pie del acelerador, teniendo una triple ocasión por medio de Iago Rodríguez, Diego Núñez y William, pero Edu se interponía en los tres lanzamientos, y casi en la siguiente jugada Javi Rodríguez hacía el 3-2 para el Pescados Rubén Burela con un balón a la escuadra desde la frontal del área al primer toque tras un saque de esquina.

Este gol volvía a dejar tocados a los jugadores ferrolanos, algo que aprovechaban los de A Mariña para volver a hacer daño unos instantes después, en una jugada lateral de Lucho, con un tiro raso que sorprendía a Víctor Espíndola, anotando el 4-2.

Los ferrolanos se la tenían que jugar sacando a la pista a Miguel como portero-jugador, pero el juego de cinco no daba resultado, porque Renato robaba un balón en el área ferrolana, marcando a portería vacía el 5-2. O Parrulo Ferrol intentaba reaccionar con un balón al larguero de Thalles desde el borde del área e incluso recortaban distancias con un gol de cabeza de Miguel al segundo palo en una jugada con el juego de cinco, haciendo el 5-3, pero quedaban pocos segundos para finalizar el partido y Renato aprovechaba otro fallo defensivo para anotar el definitivo 6-3.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 2 puntos, en el 18º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará este martes, los ferrolanos recibirán al BeSoccer CD UMA Antequera, a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Pescados Rubén Burela: Edu, Pitero, Javi Rodríguez, Renato, Giasson – también jugaron – Lucho, Matamoros, Eto´o, Álex Diz, Quintela y Nito.

O Parrulo Ferrol: Víctor Espíndola, Iago Rodríguez, Isma, Adri, Miguel – también jugaron – William, Ique, Diego Núñez, Kevin Chis y Thalles.

Árbitros: Carreira Romero y Ferrerro Carballal (Comité gallego). Amonestaron a los locales Pitero, Matamoros y Álex Diz, como a los visitantes Víctor Espíndola, Isma, Ique y al delegado Manel.

Goles: 1-0 Renato min.1, 2-0 Pitero min.19, 2-1 Iago Rodríguez min.23, 2-2 Miguel min.27, 3-2 Javi Rodríguez min.32, 4-2 Lucho min.36, 5-2 Renato min.37, 5-3 Miguel min.38, 6-3 Renato min.39.

Pabellón: Vista Alegre (Burela).