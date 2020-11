Adri y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante BeSoccer CD UMA Antequera

O Parrulo Ferrol quiere confirmar su juego empezando una dinámica positiva de resultados y tendrán una buena oportunidad este martes, recibiendo al BeSoccer CD UMA Antequera, en la 10º jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido hablaban en la rueda de prensa previa el jugador Adri y el entrenador Héctor Souto.

En este partido, O Parrulo Ferrol tiene que “seguir en la dinámica que estamos de atacar y en algún momento tendrá el balón que entrar”, afirmaba Adri, recordando que en la temporada pasada “entraban todas o casi todas” y en esta temporada “no hemos cambiado nada, al menos yo individualmente, que el año pasado hice muchos goles y sigo chutando igual, pero son épocas que la pelota quiere entrar o no quiere entrar”, por lo que para volver a ello “hay que trabajar más, chutar más que nunca e intentar hacer más goles”, porque “cuanto antes cambiemos la dinámica mejorará la situación.”

Mañana jugarán ante un BeSoccer CD UMA Antequera “que es de nuestra liga”, en un partido que será “muy igualado”, por lo que los ferrolanos tendrán que tener “un poco más de intensidad que ellos, no tener errores atrás, defender bien, porque ellos son muy ofensivos, con jugadores de mucho uno para uno” y tendrán que estar “muy fuertes en defensa, aprovechar todas las ocasiones que tengamos para cambiar la dinámica de resultados y empezar a hacer goles”, esperando conseguir la primera victoria de la temporada.

El BeSoccer CD UMA Antequera está formado por un equipo “joven y alegre”, destacando su “uno para uno y su juego de cuatro” y que les gusta mucho “tener la pelota, aprietan mucho”, por lo que los ferrolanos “tendremos que apretarles para que no estén cómodos.”

Adri le pide a la afición, que estará ausente en este partido, debido a las restricciones por la covid-19 a que “siga creyendo, que siga de nuestro lado, que nos lo transmiten en el día a día, eso no cambia”, por lo que esperaba “poder darles una alegría, que es lo que se merecen sin duda.”

Héctor Souto: “Los jugadores han dado un paso adelante, asumiendo responsabilidades”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, reconocía que “hay que meter las ocasiones que tenemos”, poniendo como ejemplo el partido ante Pescados Rubén Burela, donde en el segundo tiempo “finalizamos 32 veces”, ante Real Betis “tuvimos seis balones al palo” o “las ocasiones que no concretamos” ante Aspil Jumpers Ribera Navarra, por lo que espera que las ocasiones “empiecen a entrar, porque nos darán mucha vida.”

Ante esta situación, el entrenador afirmaba que tenía “frustración, pero por los jugadores”, los cuales “están haciendo un buen trabajo a nivel ofensivo, que estamos llegando con muchas ocasiones, al final es un fastidio que las generen, que no puedan concretarlas y se queden con la miel en los labios”, porque el trabajo sobre la pista en el día a día “es muy similar a la temporada pasada, antes entraban y ahora no están entrando”, mostrando optimismo afirmando que “llegará el momento de que entren.”

Héctor Souto también esperaba poder conseguir la primera victoria de la temporada, en el momento en el “que concretemos a no encajar goles, a defender con intensidad y no tener errores tontos, estaremos muy cerca de ella.”

El técnico reconocía que les quedaba la sensación de “incredulidad” por todas las ocasiones que se generaban en cada partido “y que no conseguimos concretarlo«, pero la solución es “seguir insistiendo y no bajar los brazos” y más tras el partido ante Pescados Rubén Burela donde los jugadores “dieron un paso adelante, al asumir responsabilidades”, incluso con alguno de ellos “que está jugando fuera de su puesto específico, que eso cuesta muchísimo y lo está asumiendo con naturalidad”, como también hay que valorar a jugadores “que vienen de lesiones o de pasar la covid-19, porque no es sencillo superarlo y están dando un rendimiento muy bueno.”

Una de las ausencias que más está notando el equipo es la de Hélder, por sanción y donde “pronto podrá volver a participar” una vez cumplidos ya siete partidos de los trece “y por medio habrá un partido de Copa del Rey que nos ayuda a que vuelva antes”, por lo que espera “que pronto se solucione, si no es por la vía administrativa, pues que sea porque haya cumplido los partidos”, al ser un jugador “que nos ayuda mucho.”

Héctor Souto hacía un análisis similar a Adri del BeSoccer CD UMA Antequera, con un equipo “muy alegre, muy joven”, con jugadores “con mucho desparpajo, con muchas ganas de hacerlo bien en Primera División”, haciendo una recta inicial de temporada “bastante regular, compitiendo muy bien todos los partidos”, con un nivel de jugadores “siempre parejo y muy competitivo.”