La Policía Local de Mugardos recuerda el deber de respetar las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias

El Ayuntamiento de Mugardos recuerda a los vecinos y vecinas, y a los propietarios de locales comerciales y de hostelería abiertos, el deber de respetar las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

En especial, desde la Policía Local se recuerda que las visitas a los domicilios de no

convivientes están prohibidas, así como practicar deporte no federado entre no

convivientes. Asimismo, se recuerda que a las horas de entrada y salida de los centros

de enseñanza, es importante que los encargados de acompañar a los pequeños no se

queden hablando para evitar las concentración de gente en las vías públicas.

Igualmente, en los locales de hostelería también deben evitarse las concentraciones

de personas cuando los particulares asistan a los negocios a recoger los pedidos y

que han sido detectadas en los últimos días por los agentes locales.

Desde la Alcaldía, Juan Domingo de Deus confirmó la apertura de expedientes de

apercibimiento a particulares y locales por el incumplimiento de la normativa vigente.

“Aunque las cifras de la última semana en Mugardos no empeoraron, estamos lejos de haber controlado el virus en el ayuntamiento y en la comarca. No podemos olvidar que la distancia social, la mascarilla y el cumplimiento de la normativa son las únicas herramientas que tenemos para evitar el contagio”.

“Estamos siendo estrictos ya que relajarnos ponen en peligro la vida de los vecinos y

vecinas de Mugardos, y desde el gobierno agradecemos el comportamiento de la

mayoría de los mugardeses por su responsabilidad y el excelente trabajo que están

realizando los agentes de la Policía Local” finalizó De Deus.