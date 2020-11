El Abeconsa Basketmi seguirá esperando para iniciar su competición liguera

El Abeconsa Basketmi debería haber iniciado el pasado fin de semana, la nueva andadura en Primera División contra el Bera-Bera de San Sebastián. Dadas las actuales circunstancias sanitarias, y diferentes protocolos, que varían en cada comunidad, se ha decidido aplazar este y los siguientes dos partidos, evitando viajar a Zaragoza y posponiendo la visita de Leganés a Ferrol.

Con estos cambios pendientes de confirmación, el Abeconsa Basketmi no iniciará hasta 2021 su participación en la Liga. Esto da tranquilidad a todo el equipo que no ven bien ahora la situación para viajar por España. En esta primera jornada solo se jugará un partido, pues el resto de equipos también están aplazando sus partidos. La Federación no ha respondido a la petición mayoritaria de los clubs de aplazar, y algún equipo ha decidido comenzar, retrasando su parón a más adelante.

El Abeconsa Basketmi está entrenando con los protocolos covid necesarios y realización de test serológicos cada quince días, siguiendo su preparación para iniciar esta liga.

En cuanto a novedades en la plantilla, se han producido las bajas de los jugadores portugueses, con retorno a su país, y Luis Domingos ha fichado por Burgos; el club que recogió la plaza vacante que dejaron los ferrolanos. En altas, destaca la incorporación de Lorenzo Envó, proveniente del Amfiv de Vigo, para reforzar el ataque, movimiento de balón. Desde luego, el equipo aspira nuevamente a terminar en los primeros puestos y luchar por un nuevo ascenso y, en esta ocasión, no verse abocado a renunciar a nada.