El PP critica la “falta de capacidad de gestión” del gobierno municipal

Esta mañana tenía lugar en el Concello de Ferrol la comisión de Hacienda y la comisión especial de Cuentas. Tras la misma hablaba en rueda de prensa el portavoz municipal del PP, José Manuel Rey Varela, criticando que “por sexto año consecutivo” la ciudad de Ferrol “no tenga presupuestos aprobados a día 1 de enero” y más en un momento donde el gobierno central y la Xunta de Galicia “están negociando y debatiendo sus presupuestos.”

El portavoz popular criticaba algunas de las últimas medidas adoptadas por el gobierno municipal, como es la modificación de las ordenanzas fiscales, calificándola de “maquillaje”, porque en la gran mayoría de establecimientos hosteleros “no son los propietarios de los locales”, por lo que esta medida “es insuficiente”. En sus críticas, José Manuel Rey Varela afirmaba que una cosa “es hacer una foto con los hosteleros y otra es hacer una línea de ayudas”, algo de lo que también se tenía que beneficiar el comercio “porque si no hay gente en la calle, la gente no compra, el comercio no vende y no pueden mandar a sus empleados al ERTE.”

Al mismo tiempo que tampoco se ha llevado a debate plenario la reducción de recibos del agua, limpieza, saneamiento o venta ambulante, entre otras.

Desde el inicio de la pandemia “mucha gente lo está pasando muy mal”, por lo que solicitan al alcalde Ángel Mato “soluciones”, queriendo un gobierno municipal “que ejecute y no solo prometa.”

Otro de los ejemplos que ponía el portavoz municipal popular era la tasa de IBI, siendo la de Ferrol “la más alta de la provincia”, con un 0,63%, más alta que en ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela o Narón, por lo que la reflexión que quería hacer era que los valores inmobiliarios de la ciudad “han bajado un 8,8%”, como también ha bajado el coste de arrendamiento “de 5 euros por metro cuadrado a 4,2 euros por metro cuadrado”, pero mucho menos que “en A Coruña o Santiago de Compostela.”

Críticas a la ejecución presupuestaria

José Manuel Rey Varela también criticaba la ejecución presupuestaria por parte del gobierno municipal, afirmando que “si le damos un sobresaliente a Ángel Mato en este apartado, tendríamos que haberle dado matrícula a Jorge Suárez”, porque en comparación con la ejecución presupuestaria de 2019 “se ha gastado menos dinero”.

La ejecución a 30 de septiembre, en 2019 se ejecutó “un 46,9%” y en 2020 es de “46,8%”, siendo un dato “ligeramente inferior”, pero con la diferencia de que en este año “el presupuesto es más alto”, con 38 millones de euros “todavía sin gastar.”

Otro de los aspectos que criticaba el portavoz municipal popular era la recaudación “que no ha bajado por la pandemia”, donde en el tercer trimestre de 2019 era de “14 millones de euros” y en 2020 “son 20 millones de euros.”

Al respecto de la comisión de Cuentas “solo hay mala gestión”, al ir únicamente “expedientes de reparo o las facturas de carácter irregular”, que suman todo esto 2 millones de euros, por lo que se preguntaba “¿qué es lo que se paga en Ferrol con un contrato?”

En esta sesión los populares también recibían el informe trimestral de pagos, donde en el tercer trimestre de 2020 “se sitúa en 65 días, tras un aumento de 15 días”, por lo que se pagan fuera de plazo “el 49% de las facturas del Concello de Ferrol.”

José Manuel Rey Varela comentaba que la situación “está yendo a peor, en el peor momento”, donde la ciudad “necesita capacidad de gestión” y un gobierno “que haga algo más que publicidad para gobernar la ciudad” e integrado por ocho concejales “por iniciativa propia«.