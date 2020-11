Tras una reunión en el Concello, los placeros de Caranza ocuparán los nuevos puestos del Mercado

Al fin los operadores del Mercado Municipal de Caranza verán cumplidas sus aspiraciones ya que en breves días, según informa la presidenta de la asociación de vecinos, Mapy Venancio, se van a poder trasladar a los nuevos puestos, después de una serie de encuentros y concentraciones. Por su parte el Concello ha emitido un comunicado informativo y varios partidos políticos también ofrecen su punto de vista sobre este tema.

El concello informa

Según una información del Concello se va a autorizar con carácter provisional la reubicación de los vendedores del Mercado de Caranza en los puestos situados en la zona del edificio recién rehabilitada. «El objetivo es que puedan desarrollar su actividad mientras se tramita el procedimiento de licitación para el otorgamiento de concesiones de los citados puestos, un trámite de obligado cumplimiento dada la situación en la que se encuentra el inmueble municipal desde que el pleno, en mayo de 1998, declaró finalizada la concesión para la construcción y explotación de las instalaciones y tomó la decisión de llevar a cabo un nuevo concurso de obra y gestión de servicio público. En aquel momento se había autorizado a los operadores, durante un período transitorio hasta la nueva adjudicación de la concesión, a continuar con la explotación de los puestos. Pero el concurso de obra y gestión de servicio público nunca llegó a ponerse en marcha y finalmente fue el propio Ayuntamiento el que, ya en el año 2017, asumió el proyecto de rehabilitación del mercado. Consulta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública Así, una vez finalizados los trabajos, en estos casos a normativa contempla abrir un procedimiento para la adjudicación de los puestos en régimen de concesión. Es decir, la ejecución de la reforma de las instalaciones y el traslado de los operadores requiere de la licitación de los puestos. Con el fin de aclarar perfectamente de que manera se debe conducir todo este proceso, el Ayuntamiento de Ferrol llegó incluso a elevar una consulta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia ( Tacgal). No obstante, la jurisprudencia sobre este tipo de casos admite la figura de la autorización para ocupar los puestos, aunque con carácter provisional y por períodos cortos, y mientras se está tramitando un procedimiento de otorgamiento de concesiones, como es el caso. Por otra parte, una vez que se finalizaron las obras de rehabilitación, fue necesario realizar una valoración técnica de los nuevos puestos con el fin de aplicar una tarifa adaptada a ellos. También se recibió a los operadores en varias ocasiones. Todo ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento. Reunión para informar a los operadores Durante los pasados meses, el gobierno local mantuvo varias reuniones con los vendedores para mantenerlos informados de los pasos que se estaban dando. También para que los propios operadores habían podido trasladar sus argumentaciones y demandas. La última de ellas se celebró ayer en el pazo municipal, con la presencia del alcalde, Ángel Mato; la concejal de Patrimonio, María Teresa Dios, y el concejal de Mercados, Germán Costoya. En ella participaron tanto los vendedores como la presidenta de la asociación de vecinos Cuco Ruiz de Cortázar. El alcalde les explicó cómo se va a proceder para el traslado a los nuevos puestos y les agradeció la “paciencia” que mostraron mientras la Administración local encaminaba “una situación muy compleja”. Tal y como ya les había dicho en anteriores reuniones, el regidor les insistió en que el principal objetivo del gobierno local fue en todo momento “garantizar la seguridad jurídica”, tanto para el Ayuntamiento como para ellos. Comunicado de la Asociación de Vecinos

La representante de la entidad vecinal asistió este martes, día 17, a una reunión celebrada a última hora de la tarde en el Concello de Ferrol, en la que se dieron cita integrantes del gobierno municipal y comerciantes.

En el trascurso de la misma se les comunicó que el trasladado a la nueva zona se podrá realizar en unos días y los operadores podrán así ocupar la zona rehabilitada, que lleva varios meses finalizada y sin actividad.

Desde la entidad vecinal que preside Mapy Venancio han mostrado su satisfacción por conseguir que este asunto se desbloqueé y se pueda ofrecer un mejor servicio a clientes y usuarios. Han emitido un comunicado con el fin de aclarar cual ha sido su gestión en torno al Mercado Municipal.

Señalan que «El día 30 de septiembre conocíamos las medidas de presión que los placeros estaban llevando a cabo para conseguir que se abriera la puerta del nuevo mercado y se les permitiera acceder a los puestos nuevos. Condenamos públicamente las amenazas hacia el gobierno municipal, plasmadas en los carteles que estaban en el mercado, porque la asociación de vecinos trabaja a diario para recibir con agrado en el barrio a Alcaldes y Concejales, independientemente de partido político al que pertenezcan y porque creemos que el diálogo, la educación y el talante son los mejores aliados para cualquier tipo de negociación.

La asociación fue apartada

A pesar de que por decisión de los placeros, la asociación no era convocada, ni invitada a reuniones desde el año 2008 donde fuimos expulsados de una reunión, nosotros siempre trabajamos con los tres últimos gobiernos para sacar adelante un mercado digno para el barrio, de ello pueden dar fe los tres últimos Alcaldes, a los que les pedimos que no hicieran públicas nuestras gestiones y que se respetarán las decisiones de los placeros, algo que los alcaldes han aceptado y siempre hemos agradecido, porque en todo momento nos han hecho partícipes de las decisiones tomadas al respecto.

El día 1 de septiembre, la presidenta de la asociación envió un mensaje al representante de los placeros para ofrecerle su colaboración y ponerse a su disposición, tratando así de evitar futuras acciones que rompieran las buenas relaciones de la asociación con el gobierno municipal en detrimento del barrio, ofrecimiento que fue aceptado por Carlos Basoa. El día 5 de octubre a petición de la presidenta de la asociación, el Alcalde accedió a reunirse con los placeros y comerciantes del mercado y establecer una vía de diálogo en busca de una solución, ese mismo día ya conseguimos el compromiso de que el jueves 7 se abría la puerta, compromiso cumplido a las 6,45 de la mañana.

Objetivo cumplido

La presidenta de la asociación emplazó al Alcalde a una segunda reunión en donde se le aportaría una serie de documentación, que a su entender, podía aportar datos que desconocían y que permitirían la ocupación de los puestos nuevos sin ir a un concurso con riesgo de que los actuales placeros no fueran adjudicatarios. Varios placeros recopilaron la documentación que obraba en su poder y el día 13 de octubre se le entregó al Alcalde para que los funcionarios municipales la estudiaran detenidamente.

Hoy, día 18 de noviembre, hacemos público que ayer a las 20.30, fruto de esos dos encuentros nos han comunicado, en el transcurso de una reunión, que los placeros ocuparán los puestos nuevos en los próximos días, por lo tanto el objetivo de la asociación y del gobierno está cumplido.

Queremos destacar el acto de generosidad de los comerciantes del exterior que sin beneficiarse de nada, porque siguen en unos locales obsoletos y ahora aislados del nuevo mercado, aceptan las condiciones para no perjudicar a los placeros que ocuparán locales nuevos, dotados de mobiliario nuevo costeado por el Concello y curiosamente fueron ellos los únicos ( Loterías, Cafetín y Floristería) los únicos que nos dieron hoy las gracias.

Anteponer los intereses del barrio

Hacemos público este comunicado para de una vez por todas, dejar claro que si la asociación de vecinos no apoyo las distintas reivindicaciones de los placeros es porque ellos mismos nos apartaron, no nos hicieron partícipes y siempre que han tenido oportunidad nos han demostrado un desprecio absoluto, actitud que han mantenido hasta el día de hoy en donde no hubo ni el más mínimo atisbo de agradecimiento.

Hoy con estos datos os demostramos que no nos escondemos tal como dicen y que el silencio en muchas ocasiones es el reflejo de la dignidad, el respeto y la concordia.

Cuando hay que anteponer los intereses del barrio, si es necesario como lo fue en esta ocasión, quién levanta el teléfono somos nosotros, corriendo el riesgo de que si no fuera por la desesperación no hubiesen accedido a hablar con nosotros y nos permitieran mediar.

Los datos y los hechos están ahí y ahí se quedan para aquellos que los quieran comprobar, estamos a su disposición. Hoy es un día importante para el barrio, pero sobre todo para los placeros y les reitero mis felicitaciones tal como hice en la reunión, en su mano está ahora hacer del Mercado Municipal lo que los vecinos y vecinas esperamos».

SATISFACCIÓN DE FERROL EN COMÚN

Por su parte Ferrol en Común ha emitido un comunicado en el que señala que » Acaba de conocer por terceros, ya que la comunicación y la transparencia por parte del gobierno local es nula, la inminente apertura del Mercado de Caranza.

Un mercado demandado desde hace más de 30 años y que el gobierno de Ferrol en Común fue quien de acometer las obras de reforma necesarias para convertir este mercado en un espacio digno, amable y accesible para la venta de productos de calidad y de cercanías, fomentando así el comercio local.

Desde Ferrol en Común queremos reconocer la intensa lucha que llevaron a cabo los placeros y placeiras de Caranza para que este nuevo mercado haya sido una realidad; y otra batalla que nunca debieron librar, la de conseguir ocupar sus puestos en dicha plaza de abastos ya finalizada desde hace meses. Ante esto, tenemos que afearle al gobierno de Ángel Mato la tardanza en tomar una decisión que podrían haber tomado desde el primer día, y que no es más que lo que propuso este grupo municipal y lo que demandaban los placeros».