El Café Candelas O Parrulo “B” no se fía del Sala Ourense

El Café Candelas O Parrulo “B” busca certificar su buen inicio liguero en la Segunda División “B” en su visita al Sala Ourense, en la 5º jornada, que se disputará este domingo, a las 12:00 horas y retransmitido en directo por el canal de Youtube del Concello de Ourense.

En este nuevo partido, los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” lo afrontar “con una moral alta” tras el empate en el partido ante O Esteo, afirmaba su entrenador, Iván López. En esta semana “hemos podido trabajar bien”, siendo una ventaja que en las sesiones de entrenamiento “podamos contar con 13, 14 o 15 jugadores”, por lo que espera que para este partido en tierras ourensanas poder contar con todos sus jugadores disponibles.

Iván López no se fía del Sala Ourense, en un partido “muy complicado”, porque los ourensanos “no están donde deben estar”, porque “no merece tener cero puntos”. Su juego se caracteriza por “tener el balón, en sistema 4-0”, algo que “tienen muy mecanizado y trabajado”, además de defender “en media pista”. El entrenador del Café Candelas O Parrulo “B” sabe que el Sala Ourense no les va a poner las cosas nada sencillas al ser “un equipo muy competitivo” y que buscarán “cambiar su dinámica” en este partido, pronosticando que no tardarán “en salir de la zona baja” de la tabla.