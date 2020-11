Dos personas resultan intoxicadas por la mala combustión de un calentador, en San Sadurniño

Una posible intoxicación por inhalación de gas motivó el traslado de dos personas hasta un centro médico en la noche de este sábado, día 21. Según la información facilitada al 112 Galicia por los bomberos que acudieron al lugar de los hechos, en una vivienda localizada en la parroquia de Bardaos, en San Sadurniño la presencia de monóxido de carbono fue la causante de la intoxicación, que fue confirmada después de la realización de las comprobaciones pertinentes.

El incidente tuvo lugar a las 21:30 horas en la localidad de A Sanguiñeira, en el término municipal coruñés de San Sadurniño. A esa hora, los servicios sanitarios contactaron con el CIA-112 para alertar sobre un probable escape de gas en un domicilio.

Enseguida, los gestores del Centro Integrado de Atención as Emerxencias (CIAE) pusieron la situación en conocimiento de los Bomberos do Eume con base en As Pontes, de los agentes de la Guardia Civil, de la empresa suministradora del gas y de Protección Civil de Ferrol.

Una vez en la vivienda, los efectivos de emergencia confirmaron al CIAE que la mala combustión de un calentador antiguo pudo ser la causa del escape nocivo de gas. Así, las dos personas afectadas un hombre de 53 años y una mujer de 24 fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y en la otra de Protección Civil de Ferrol a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol por los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Los miembros del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento procedieron a ventilar la vivienda.