El Concello de Ferrol abrirá el aparcamiento disuasorio de Canido la próxima semana

A principios de la próxima semana se abrirá al público el aparcamiento disuasorio de Canido, tal y como ha afirmado esta mañana en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Julián Reina, tras la junta de portavoces celebrada minutos antes.

Este aparcamiento disuasorio era un proyecto “que este goberno atopouse licitado”, afirmaba Julián Reina, no dudando en criticar que debía estar “planificado e non improvisado”, en un espacio “que non é propiedade municipal e hai que pagar un aluguer.” El gobierno de Ángel Mato consideraba que este aparcamiento “non cumplía esta función”, pero en fruto de una “convicción democrática” tras escuchar a los vecinos y a los grupos políticos municipales “aceptamos a solicitude, a pesar de non ser a mellor opción.”

Respecto al proyecto original, el actual gobierno ha tenido que hacer “algunha modificación técnica”, a excepción de un error como era “que os vehículos cruzaran por enriba da rúa Alegre.”

En estas últimas semanas el gobierno local ha “analizado” las diversas formas de gestión del aparcamiento disuasorio “ao ser unha parcela privada e ter que estar conectada cos servizos municipais”, donde no quería que fuese “un aparcadoiro permanente para vehículos”, además de haber contemplado su cierre por las noches “para evitar actos vandálicos”, pero tras hablar con los grupos políticos y con las entidades vecinales “se abrirá o aparcadoiro sen limitación horaria”.

La apertura está previsto para los primeros días de la próxima semana porque, en estos momentos, “faltan ultimar uns últimos detalles”, afirmaba Julián Reina.

Agradecimiento por la responsabilidad de los vecinos en la pandemia

En esta junta de portavoces también se ha tratado la evolución de la pandemia sanitaria en Ferrol, donde Julián Reina solicitaba “responsabilidad” a la ciudadanía para evitar la sobrecarga del sistema sanitario.

En estos días otoñales, con climatología agradable, Julián Reina pedía a los vecinos “que sigamos sendo responsables e incrementando os esforzos”, alegrándose de ver las calles “cheas de xente, pero sempre respetando as normas.”

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género el 25 de noviembre

Al mismo tiempo, Julián Reina confirmaba que el Concello de Ferrol se sumaba a la convocatoria de la FEMP para realizar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género el 25 de noviembre, a las 12:00 horas. El consistorio quiere “seguir visibilizando a loita contra esta lacra, que está na sociedade e erradicala é ese gran problema.”

Celebración del Día de la Constitución

En la junta de portavoces se ha hablado de los actos del Concello de Ferrol para celebrar el Día de la Constitución, que se va a realizar el 5 de diciembre “con acto prudente dentro da situación na que estamos”, en la que habrá una pequeña representación municipal y en la que se podrá ver por streaming la conferencia de Fernando Suanzes Pérez, Fiscal Superior de Galicia, nacido en Ferrol en 1953 y licenciado en Derecho por la USC. Julián Reina afirmaba que será una conferencia “moi interesante”, en la que hablará de vigilancia penitenciaria o de su experiencia en el Juzgado de Menores.

Petición a la RAG para trasladar los actos de homenaje a Ricardo Carvalho Calero a 2021

Julián Reina hablaba de la solicitud de la Real Academia Galega para realizar su plenario el 12 de diciembre en el Teatro Jofre. El portavoz afirmaba que “seguían en conversas” con la institución, pero reafirmaba que desde el Concello de Ferrol consideran “máis axeitado” trasladar los eventos homenaje a Ricardo Carvalho Calero a 2021.