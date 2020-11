El gobierno local reclama a la Xunta que reconsidere la eliminación del SAF extraordinario, que en Ferrol está atendiendo en la actualidad a 21 mayores

El gobierno local de Ferrol llevará al pleno de este jueves una moción por la que reclamará a la Xunta de Galicia que reconsidere la decisión de eliminar a partir del próximo 1 de diciembre el servicio de ayuda en el hogar (SAF) de carácter extraordinario, puesto en marcha por la Consellería de Política Social para la “atención urgente y temporal de las personas mayores que se vieron afectadas por la situación del anterior estado de alarma por la covid-19” y lo mantenga, al menos, durante todo el presente estado de alarma, tal y como explicó esta mañana la concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero.

La edil aseguró que de este servicio se vieron beneficiados en Ferrol un buen número de mayores, no solo usuarios de los centros de días que estuvieron cerrados durante el primero estado de alarma, sino otros que, por diversas razones vinculadas la esta situación, no tienen otra forma de atención. De hecho, a pesar de la apertura de estos centros de día desde el 15 de julio y a pesar de la prohibición expresa de no tramitar más altas desde el 30 de septiembre, a día de hoy son 21 los hombres y mujeres los que están recibiendo cobertura de este SAF extraordinario, “unas personas que desde el 1 de diciembre quedarán desprotegidas en este estado de emergencia social y sanitaria”, apuntó la concejala.

Un “error” no prorrogar el servicio

Si bien es cierto que la unidad de dependencia de los servicios sociales del Concello, ante la comunicación de eliminar el servicio extraordinario, ya informó a las personas usuarias de la decisión de la administración autonómica y se está tramitando el cambio de recurso o de la propia dependencia, la concejala considera un “error” no permitir que dicho servicio se prorrogue seis meses. “Ferrol está sufriendo esta segunda ola con mucha más virulencia que la primera, y esto generará muchos casos de necesidad de asistencia puntual y urgente para confinamientos puntuales, por lo que ahora más que nunca es necesario mantener el recurso”, afirmó Martínez, que se puso la disposición de la Consellería para conseguir un acuerdo que permita asumir este recurso “tratando de no generar desigualdad” y garantizando la cobertura del mismo durante este período de seis meses. El Concello de Ferrol asumió hasta el momento el copago del SAF extraordinario, y lleva gastadas 6.000 horas.