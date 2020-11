Nueva manifestación de autónomos de hostelería reclamando ayudas urgentes

Varios centenares de autónomos, entre los que se encontraban integrantes del sector hostelero y de la cultura, además de empleados, así como trabajadores del sector naval, en solidaridad con los anteriores, se han manifestado en el mediodía de este miércoles, día 25, por las calles de Ferrol para lanzar “un grito de auxilio” ante la difícil situación que aseguran están atravesando todos ellos. “Reclamamos un rescate, nosotros no hemos cerrado, nos han cerrado y lo que queremos es una solución para poder seguir en los negocios viviendo de nuestro trabajo”, ha trasladado Serxio Perille, un hostelero del barrio de Canido y que ha ejercido como portavoz del grupo “Hosteleiros y Autónomos Ferrolterra” (H.A.F.).

La protesta ha partido minutos más tarde de las doce del mediodía de la plaza de España y ha recorrido buena parte del barrio de A Magdalena, con paso por las calles Real, Arce, plaza de Amboage, calle Dolores y finalización en la plaza de Armas, en donde no han faltado los silbatos y las bandejas para servir a modo de bombo, al igual que una gaita.

SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS

Perille ha reclamado, entre otros, “que se nos suspenda los impuestos, porque si no tenemos ingresos no podemos afrontar los pagos, sin haber recibido por el momento ningún tipo de ayuda”, al mismo tiempo que ha incidido en que “la situación de muchos hosteleros es muy preocupante, en donde ya hay muchos negocios de hostelería e incluso de la distribución que están anunciando el cierre por no poder mantenerlos”.

El hostelero ferrolano ha detallado que los cierres se han venido realizado de manera escalonada, “primero los del ocio nocturno, luego los que no teníamos terraza y por último todos, en donde las ayudas no llegan, ya que de momento son publicidad en los medios de comunicación, pero no existe en ningún boletín, salió un anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG), ridículo, que recoge ayudas para taxistas y otros tipos de negocios, pero la hostelería está discriminada”.

Perille ha destacada que las protestas convocadas en Ferrol, a las que han asistido propietarios de negocios de municipios limítrofes como Narón o Fene, “cada vez son más numerosas, vamos sumando, en donde también tenemos que agradecer a los trabajadores de Navantia su presencia, porque esto nos afecta a todos”, ha sentenciado.