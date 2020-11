AJEMA «La Armada lleva una década con presupuesto mínimo.Podría renunciar a alguna de sus capacidades»

En la mañana de este miércoles se ha celebrado un nuevo encuentro, “Meridiana”, por parte del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Almirante General con el colectivo de profesionales de los medios de comunicación especializados en la información de Defensa.

El encuentro, que se pudo seguir de forma presencial o en streaming, se celebró en el salón de actos del Cuartel General de la Armada (Madrid) y en él acompañaron al AJEMA el Almirante Jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada (ADIVPLA), Vicealmirante Gonzalo Sanz Alisedo; el Almirante Secretario General del Estado Mayor de la Armada (ASEGEMAR), Contralmirante Ignacio Frutos Ruiz; y el Almirante Director de Personal de la Armada (ADIPER), Vicealmirante Antonio Piñeiro Sánchez que trataron sobre “Retos y desafíos: Planes en curso”, “La transformación digital”, y “Trayectorias profesionales”.

Tras estas intervenciones se abrió un coloquio en el que el Almirante General Teodoro López Calderón dio respuesta a las preguntas que le formularon los distintos profesionales de los medios de comunicación.

Presupuestos mínimos

López Calderón fue muy claro «La Armada lleva una década con un presupuesto de mínimos que le obligará a tener que renunciar a algunas de sus capacidades en los próximos años si la tendencia no se revierte y empieza a aumentar la dotación para el Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)» reconociendo que el proyecto de Presupuestos que está a debate en el Congreso tampoco satisface sus necesidades pese a que presenta un aumento del 4,6 por ciento para Defensa respecto a este año.

Como ejemplo ha puesto el sostenimiento de las capacidades con las que cuenta la Armada, que durante la última década se ha quedado en el 70 por ciento de lo considerado «mínimo imprescindible». Y con la dotación prevista para 2021 «va a seguir faltando».

El problema se ha acrecentado además durante los últimos años debido al método de reparto de los fondos, ya que la mayor parte de este presupuesto se incluye como parte del dinero destinado a operaciones en el exterior, que no se financian con el presupuesto del Ministerio de Defensa sino que llega a través de los fondos de contingencia. «Y eso no se sabe cuándo llega, se debe gastar el mismo año y no permite contratos plurianuales», ha explicado el AJEMA.

Renuncia de capacidades

Esto llevará a tener que renunciar capacidades en los próximos años si no mejora el presupuesto de las Fuerzas Armadas, según ha reconocido el almirante López Calderón. Y esa pérdida de capacidades podría suponer también la renuncia a alguna de las misiones que actualmente asume la Armada.

El AJEMA cree que uno de los principales problemas es que España no cuenta con una ley de financiación de las Fuerzas Armadas que permita una planificación a medio o largo plazo. La situación presupuestaria actual es «bastante incierta«, y más aún durante los últimos dos años que se ha contado con un presupuesto prorrogado.

Problemas hasta el 2028

Una parte importante del actual presupuesto de Defensa se lo llevan los planes especiales de armamento que se impulsaron a finales de los años 90 y que ocupan prácticamente todo el dinero destinado a nuevas inversiones.

El AJEMA ha explicado que la previsión es que esta situación no se alivie hasta el año 2028 y a partir de entonces «la situación cambiaría» porque se podría redistribuir la dotación del Ministerio. El problema son por tanto los próximos ocho o diez años.

La Armada y la inmigración

El almirante Teodoro López Calderón, ha recordado que la obligación de «cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera» es rescatar a sus ocupantes, ya que «la llegada de inmigrantes en la mar en lo que se traduce es en salvamento».

Así ha contestado el AJEMA al ser preguntado por el planteamiento de Vox de que la Armada establezca un «bloqueo naval» de Canarias, concepto que el almirante ha rechazado ya que, ha apuntado, «por terminología el bloqueo naval no se aplica al propio país».

López Calderón ha querido dejar claro este miércoles que la función de la Armada, en caso de encontrarse con vidas en peligro en el mar, sería la del rescate.

«Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría», ha afirmado el almirante.