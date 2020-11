El Centro Comercial Aberto acusa al edil de urbanismo de aprovecharse de la situación del covid

El Centro Comercial Aberto ha emitido un comunicado este jueves en el que señala que quiere informar públicamente «del aprovechamiento que hizo el Concejal de Urbanismo, de la grave situación existente para justificar el corte de la calle

Magdalena, con la disculpa del apoyo a la hostelería ya que aun estando la hostelería cerrada mantuvo el corte de la calle».

Indican que «desde hace tres semanas y a petición de numerosos asociados, trasmitimos al señor Reina la propuesta de la apertura al tráfico de la calle Magdalena, al menos, mientras que los establecimientos hosteleros permaneciesen cerrados».

Una respuesta que nunca llegó

«En todo ese tiempo– señalan- y después de numerosas llamada y envío de email solo pudimos contactar con él en tres ocasiones y, en todas nos prometió una inmediata respuesta que nunca llegó.

Este jueves hemos conocido que en la Comisión de Urbanismo si se pronunció, y dijo que se había puesto a disposición de las Asociaciones, no sabemos de cuales pero del CCA no, aunque así lo exija la normativa vigente. También dijo que “hasta después de Navidades no se abrirá si es que se abre….”.

Peatonalización encubierta

«Esta actuación nos hace llegar a la conclusión de que estamos ante una peatonalización definitiva y encubierta. Además no nos parece de recibo que, un representante público, no dé la cara ante una Entidad que solo le pide una información veraz para poder transmitirla a sus asociados» finaliza el comunicado.