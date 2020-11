O BNG pide ao goberno local que atenda os requerimentos da valedora a instancias de SAF Galiza

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol afea o goberno local que non atenda os requerimentos feitos pola Valedora do Pobo diante da queixa presentada pola Plataforma de traballadoras e traballadores do Servizo de Axuda no Fogar (S.A.F. Galiza) con respecto a garantir que as tarefas desenvolvidas polas persoas traballadoras sexan as que corresponden ao seu traballo.

Maria do Mar López, concelleira do BNG, lamenta que o goberno municipal «estea instalado permanentemente nunha postura pouco ou nada colaboradora coa institución da Valedora do Pobo» e o insta a «non demorar o envío da información solicitada reiteradamente pola Valedora do Pobo en relación coas demandas da plataforma SAF Galiza«.

En concreto trátase de que o Concello informe a oficina da Valedora tanto das medidas que ten adoptado con respecto a garantir que as tarefas desenvolvidas polas persoas traballadoras sexan as que corresponden ao seu traballo, en particular as recollidas nos programas de coidados aprobados polo Concello; ao control municipal para que as empresas concesionarias proporcionen ás persoas traballadoras o material adecuado, en especial os EPIs preciso para protexer a saúde das persoas usuarias, xeralmente vulnerábeis, e das traballadoras; e aos contratos públicos do servizo para coñecer se inclúen ou se prevén cláusulas para garantir o emprego digno en relación coa estabilidade do emprego a tempo completo e calquera outra mellora laboral.