Victoria apoteósica de O Parrulo Ferrol

Hasta el último segundo O Parrulo Ferrol se llevó la batalla ante Peñíscola Globeenergy, al imponerse por 6-4, en la 12º jornada de la Primera División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba muy igualado, sin un dominador claro en los primeros compases y hubo que esperar a las primeras rotaciones para ver la primera ocasión, a los cinco minutos, con un tiro de Diego Núñez desde fuera del área que despejaba el portero Molina.

Con el paso de los minutos eran los jugadores de O Parrulo Ferrol quienes tenían el balón y el Peñíscola Globeenergy no quería que jugasen cómodos, presionando a toda la pista, aunque Adri pudo adelantar a los ferrolanos con un tiro en la frontal del área que se iba fuera por poco y casi en la siguiente jugada Morioka casi marca con un tiro cruzado dentro del área, al recibir un buen pase de Adri en una rápida falta, pero Molina lograba detener el balón entre sus piernas al primer palo. El jugador ferrolano seguía siendo protagonista con un tiro directo desde el córner que se pasea por el área y al cual no llegaba Miguel por poco.

El Peñíscola Globeenergy era fiel a su estilo de juego y tuvieron la mejor ocasión del partido con un tiro de Iván Rumbo desde el borde del área que se iba al larguero. Los ferrolanos se reponían de este susto por la puerta grande, con un gol de Ique al segundo palo culminando un gran centro de Adri desde el borde del área, aunque la alegría duraba muy poco, porque los visitantes sacaban de centro y Walex sacaba un disparo desde la frontal del área al primer toque a la salida de un córner, empatando el partido. Este gol motivaba a los visitantes que estuvieron cerca de ponerse por delante con un tiro de Iván Rumbo dentro del área que lograba despejar Marc García, como también con un misil desde el lateral del área directo a la escuadra, pero se encontraba con la cabeza de Paniagua, anulando la acción para fortuna de los ferrolanos e incluso Bruno Gomes pudo conseguir el gol con un tiro desde la línea de fondo que volvía a evitar Marc García con una buena mano.

Poco a poco el partido se iba igualando nuevamente sobre la pista, al recuperar los ferrolanos el balón, teniendo Diego Núñez una buena ocasión con un tiro cruzado en el borde del área que se iba rozando el palo, aunque el Peñíscola Globeenergy tuvo el gol con un misil de Luciano Gauna a la salida de un córner, que lograba detener Marc García.

Los ferrolanos no se dejaban intimidar por estas ocasiones visitantes, teniendo Miguel un tiro cruzado en el borde del área que despejaba Molina, pero en los últimos segundos de periodo, Adri volvía a hacer de las suyas con un gol desde la frontal del área colocado al palo, estableciendo el 2-1 con el que se iría el partido al descanso.

Tras la reanudación las cosas no podían empezar mejor para los ferrolanos, porque Adri volvía a hacer su magia, además de ser el más listo de la clase sorprendiendo con un gol olímpico en un córner, poniendo el 3-1.

Este gol era un contratiempo para el Peñíscola Globeenergy, buscando subir líneas para intentar recortar distancias, con Diego Núñez salvando bajo palos un balón en línea de gol tras un tiro de David Señoret, aunque en su siguiente llegada el jugador visitante no perdonaría, culminando una jugada de falta desde diez metros con un tiro cruzado. Y casi sin tiempo para reaccionar, los visitantes volvían a hacer daño de estrategia, con un gol de Paniagua a la escuadra desde la frontal del área a la salida de un córner, empatando el partido con el 3-3 en menos de un minuto.

A pesar de esto, los ferrolanos no bajaban los brazos y buscaban volver a ponerse por delante con un tiro de Ique al primer palo o una doble oportunidad de Miguel que despejaba Molina e incluso Ique enviaba de espaldas dentro del área un taconazo al palo. Los jugadores ferrolanos estaban presionando en todas las líneas y cometían un error en media pista, lo que aprovechaba Rubén Orzáez para irse al contragolpe, batiendo a Marc García en el uno para uno, dándole la vuelta al marcador con el 3-4.

Los ferrolanos no se venían abajo y seguían creyendo en sí mismos, con un tiro de Thalles en la frontal del área por raso que despejaba Molina. La misma suerte también tenía Iago Rodríguez con su tiro en la línea de fondo al segundo palo, pero todo volvía a cambiar con un penalti que recibe Thalles dentro del área por parte de Agustín Plaza. El jugador parrulo no se lo pensaba y se encargaba el mismo de lanzar el penal, consiguiendo anotar el 4-4 con un tiro a media altura al que no llegaba Molina por muy poco.

El partido estaba muy disputado y podía pasar de todo, en un duelo de poder a poder, donde ninguno de los dos equipos quería dar su brazo a torcer, teniendo Iván Rumbo una gran ocasión con un tiro dentro del área a la salida de un córner que lograba despejar Marc García, pero quien le quitaba las telarañas a la portería era Thalles, al recibir un gran pase de Ique en la frontal del área y enviar el balón directo a la escuadra, volviendo a poner a O Parrulo Ferrol por delante con el 5-4.

Los visitantes se la jugaban sacando a Walex como portero-jugador, pero en la primera ocasión con el juego de cinco, Isma se hacía con un balón en su área y no dudaba en tirar a portería vacía desde ahí, consiguiendo anotar el 6-4.

El partido no había acabado, ni mucho menos, porque aún quedaba una jugada importante más, al cometer los ferrolanos su sexta falta en el último minuto, por lo que el Peñíscola Globeenergy disponía de un doble penalti, para el cual salía a la pista Víctor Espíndola y el meta adivinaba las intenciones de un especialista como Paniagua parando el balón con el pecho. Los visitantes tuvieron otra buena ocasión ya en los últimos segundos con un tiro de Iván Rumbo desde el borde del área que iba para dentro, pero se encontraba con Walex en su camino, por lo que finalmente no había tiempo para más y O Parrulo Ferrol se anotaba la victoria por 6-4.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 9 puntos, en el 16º puesto de la tabla. Su próximo partido será este próximo viernes, visitando al Palma Futsal, a partir de las 20:00 horas, en el Palau Municipal d´Esports de Son Moix.

O Parrulo Ferrol: Marc García, Iago Rodríguez, Isma, Adri, Miguel – también jugaron – Ique, Diego Núñez, Thalles, Morioka y Víctor Espíndola.

Peñíscola Globeenergy: Molina, Iván Rumbo, Walex, Igor, Rubén Orzáez – también jugaron – Tuli, Luciano Gauna, Paniagua, Bruno Gomes, Miguel Fernández, David Señoret y Agustín Plaza.

Árbitros: Felipe Mandorrán y Moreno Durán (País Vasco y Navarra). Amonestaron a los locales Isma y Diego Núñez, como a los visitantes Tuli, Rubén Orzáez y Rahali.

Goles: 1-0 Ique min.11, 1-1 Walex min.11, 2-1 Adri min.19, 3-1 Adri min.21, 3-2 David Señoret min.27, 3-3 Paniagua min.28, 3-4 Rubén Orzáez min.29, 4-4 Thalles (penalti) min.33, 5-4 Thalles min.37, 6-4 Isma min.38.

Pabellón: A Malata