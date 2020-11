El Café Candelas O Parrulo “B” sigue sumando ante el Leis Pontevedra

Sigue sumando el Café Candelas O Parrulo “B”, tras empatar 2-2 ante Leis Pontevedra, en la 6º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo tener el balón en sus pies y con los visitantes presionando a toda la pista, aunque la primera ocasión la tenía el Leis Pontevedra, con un tiro de Cley desde el lateral del área, que lograba detener Álex Regueira. El Café Candelas O Parrulo “B” respondía rápido, con una buena jugada personal de Noel en la frontal del área que lograba despejar Álvaro bajo palos.

El juego estaba loco, con el balón de un lado a otro de la pista, pero cuando nadie lo esperaba, el portero Álvaro sorprendía con un tiro directo desde su área al ver adelantado a Álex Regueira y anotando el 0-1. Tras este contratiempo, los ferrolanos buscaban recortar distancias y estuvieron a punto de conseguirlo rápidamente, al quedarse solo Costi en la frontal del área, pero no lograba concretar de cara a puerta, pero en su siguiente llegaba no perdonaba con un gol de tiro cruzado dentro del área, para culminar una gran jugada de equipo, empatando con el 1-1.

El Leis Pontevedra estuvo a punto de darle otro susto a los ferrolanos, al aprovechar Fabio un error de una salida de presión, pero su tiro desde el borde del área se iba fuera. Los ferrolanos se lograban reponer bien de esto, buscando un gol que los pusiera por delante, intentándolo Chesky al contragolpe o Domingos hasta en dos ocasiones, pero no eran capaces de superar a Álvaro bajo palos.

El partido estaba disputado y el juego era de poder a poder, donde podía suceder cualquier cosa, teniendo el visitante Fabio un tiro forzado desde la línea de fondo que se iba fuera, como también Cley quiso aprovechar un balón dentro del área, pero se encontraba con Álex Regueira. La última gran ocasión del periodo la tenía el Café Candelas O Parrulo “B”, con un rápido contragolpe de Domingos, pero en su pase al segundo palo a Costi lograban interponerse justo a tiempo el portero Álvaro y un defensor, por lo que con este 1-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” querían empezar fuerte, con un tiro cruzado de Noel desde la línea de fondo, al que no lograba llegar nadie al segundo palo. Los ferrolanos querían tener más el balón, logrando encerrar en media pista a los jugadores del Leis Pontevedra, teniendo ocasiones con un tiro de Costi al contragolpe o de Raúl en una internada dentro del área, pero a su lanzamiento cruzado no llegaba nadie, mientras que en la siguiente llegada estos dos jugadores se asociaban con un centro al segundo palo, al que Costi no llegaba por muy poco.

Los ferrolanos estaban teniendo sus mejores minutos, pero era el Leis Pontevedra quien gozaba de la efectividad, al aprovechar Fabio un fallo defensivo de los ferrolanos para quedarse solo delante de Álex Regueira y batirlo por alto en el uno para uno, consiguiendo adelantar nuevamente a su equipo, con el 1-2.

A pesar de este gol, los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” no bajaban los brazos, buscando el empate y con Chesky teniéndolo muy cerca con un tiro en el borde del área tras un robo, pero el meta Álvaro lograba sacar un buen pie para despejar el balón, aunque tan solo un minuto después, en un saque de esquina Alberto enchufaba un misil al primer toque desde diez metros, empatando nuevamente el partido con el 2-2.

Tras esto, los dos equipos llegaban a las cinco faltas y poco tardaban los ferrolanos en hacer la sexta. Enrique tuvo la oportunidad desde el doble penalti para volver a adelantar al Leis Pontevedra, pero se encontraba con una gran parada de Álex Regueira.

Los ferrolanos no querían llevarse más sustos y buscaban ese gol que los pusiera por delante, teniendo Domingos una buena ocasión en un rápido tiro al contragolpe, pero el portero Álvaro lo evitaba.

Se llegaba a la recta final y el Café Candelas O Parrulo “B” iba a por todas, saliendo Raúl como portero-jugador, pero con este juego de cinco no se creaban ocasiones, debido a la buena defensa del Leis Pontevedra por lo que finalmente este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 9 puntos, en el 4º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán a la SD Xove.

Café Candelas O Parrulo “B”: Álex Regueira, Noel, Raúl, Domingos, Álex Naveira – también jugaron – Borja, Costi, Miguel Caeiro, Alberto y Chesky.

Leis Pontevedra: Álvaro, Fabio, Antonio, Nicolás, Cley – también jugaron – Enrique, Ángel Valderde, Saúl, Raúl y Ángel Aguado.

Árbitros: Figueroa Veiga y Vieio Regueria, junto con López Seijas como árbitro asistente (Delegación de Lugo). Amonestaron a los locales Borja, Álex Regueira y Chesky, como también al visitante Simón.

Goles: 0-1 Alberto min.5, 1-1 Costi min.9, 1-2 Fabio min.30, 2-2 Alberto min.32.

Pabellón: A Malata.