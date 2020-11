Nuevo triunfo del Club Rugby Ferrol en su segundo partido en casa

Le sabe bien el campo de A Malata a los de Ferrol, para los partidos de la nueva categoría de División de Honor «B», pues se ha saldado con otra nueva victoria para los de casa, por 30-8. El partido correspondiente a la cuarta jornada celebrado este domingo a las 11:00 horas entre el Club Rugby Ferrol y el Uribealdea de Munguía, se presentaba vital para el futuro en la liga de los ferrolanos ya que se disputaba frente a un rival directo como es el Uribealdea. Era importante asegurar una victoria del equipo ferrolano de cara a poder mantenerse en la mitad de la tabla, y consolidarse en la categoría durante este temporada. Además tampoco constituía una hazaña sencilla ya que los visitantes, formaban un equipo duro, y con mucha experiencia. Liderados por una potente y correosa delantera de mucho oficio, venían en demanda de una ansiada primera victoria, aunque las tres derrotas anteriores, se sucedieron en encuentros ciertamente ajustados.

El partido empezaba muy igualado con una pugna constante entre ambas delanteras sin que ninguno de los dos equipos pudiese imponer su superioridad y predominando las acciones defensivas. La dureza de los delanteros vascos y la organización en el campo de sus jugadores, así como el domino de fases estáticas, no permitían un desarrollo de juego fluido para equipo ferrolano. Se llegaba al descanso tras un exiguo 6-3 en favor de los locales, después de la transformación de sendos golpes de castigo por parte de ambos conjuntos.

Al comienzo del segundo tiempo el Uribealdea conseguía ensayar y transformar, dejando el marcador en un 6-8. Pero a partir de ese momento, reaccionaron los locales con un ensayo de Agustín Galiano, y sumada la transformación, volvían a adelantarse con un 13-8. Fruto de este ensayo se impuso un mayor ritmo de juego que provocó la llegada dos ensayos más, de manos de Adrián Fernández y de Agustín Galiano (otra vez), que acabarían dejando el resultado en un definitivo 30-8.

Pero la insatisfacción del carismático entrenador Juan Pablo Chorny se mostraba en sus declaraciones y reflejaba que “estoy contento por el triunfo, pero reconozco que no hemos jugado a las expectativas esperadas. No hemos hecho un buen partido, pero hemos marcado 30 puntos que son difíciles de hacer, y es por ello que nos tenemos que quedar contentos, y que hemos ganado un partido que estaba muy difícil y muy trabado. Ellos desde el comienzo consiguieron colocar sus condiciones en el campo e imposibilitaban nuestro juego, que no éramos capaces de desarrollar. Después del descanso, en el segundo tiempo, cuando se nos abrió un poco el juego, conseguimos colocar los ensayos que nos permitieron establecer esa diferencia en el marcador. Ahora seguir trabajando para lo que se viene y seguir integrando la plantilla en un equipo más compacto y coordinado”.

Este resultado permite al conjunto ferrolano sumar 4 nuevos puntos y afrontar con cierta tranquilidad los próximos partidos que tiene hasta el parón navideño.

Como novedad en la temporada, el partido contó con el calor de 75 aficionados (número máximo admitido) que pudieron acudir a las gradas, con las convenidas medidas de seguridad impuestas tanto por el Concello, como por la Federación Española de Rugby.

El próximo partido será jugado en tierras vascas contra el Hernani, segundo clasificado, y constituye el partido aplazado de la primera jornada. En el supuesto caso de resultado favorable a los vascos sería una oportunidad para liderar la tabla. Así, el Club Rugby Ferrol, acude con la ilusión propia del menos favorito pero tendrá que esforzarse para dar la sorpresa, y sin duda constituirá todo un nivel de medida del equipo contra uno de los grandes de la División de Honor «B».